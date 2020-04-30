影片電子標準協會(Video Electronics Standards Association, 簡稱VESA)公布 DisplayPort Alt 模式 2.0( DisplayPort Alt Mode 2.0)標準的內容，定義下一個階段 DisplayPort 標準，揭露了 DisplayPort 與 USB4 之間的相容情況。

DisplayPort Alt Mode 2.0 定義了 DiaplayPort 與 USB4、USB-C 裝置之間的相容規格，能支援完整 DisplayPort 2.0 的性能。VESA 官網指出，DisplayPort Alt Mode 2.0 與 USB開發者論壇(USB-IF)定義的 USB4 規範之間的互通性，可經由 USB-C 連接埠啟用 DisplayPort 2.0 的完整功能。在 DisplayPort Alt Mode 2.0 標準下，影像內容傳輸速度最高達 80Gbps、 SuperSpeed USB 資料傳輸速度最高則達 40Gbps。

此外，DisplayPort Alt Mode 2.0 可以支援一台 16K(15260 × 8640解析度，是 Full HD 解析度的 64 倍)顯示器、或者兩台 8K 顯示器。或可支援 16K (15360×8460) @ 60Hz HDR、10K (10240×4320) @60Hz HDR、8K/60Hz HDR、>8K/60Hz SDR、4K/144Hz HDR、2x5K/60Hz 等輸出，也支援最高 30-bit 色彩。VESA 預期支援 DisplayPort Alt Mode 2.02 的設備預計在 2021 年在市場上推出。

(科技)