全球受到疫情蔓延與股災影響，房市買氣確實於3月趨於觀望，不過4月份國內出現零確診疫情，根據五大房仲內部交易觀察，六都買氣逐漸回籠，像是雙北市以外，低總價區域交易表現仍相當出色，如果接下來下半年疫情好轉，長線看待，房市買氣將逐步回籠。

信義房屋

受到全球疫情蔓延與股災等影響，三月下旬開始買氣趨向觀望，不過隨全球超級量化寬鬆與疫情趨緩的帶動下，四月下旬開始買氣逐漸回籠，信義房屋統計全台門市四月交易量大致較三月持平，年減約17%，不過四月下半月的買氣已經明顯優於四月上旬，「股市回穩、加零發酵」有助於遞延買盤逐漸回籠。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，面對這場史詩級疫情、經濟休克與國際股市大幅修正，4月交易量年少17%的減幅並不算太劇烈，觀察國內房市從4月14日疫情在國內出現零新增開始，搭配國際股市觸底反彈，買氣在4月下旬明顯回籠，顯見疫情至今僅改變民眾購屋信心，並未扭轉民眾實質的購屋需求，若疫情持續受控的狀況下，買氣有機會逐步回籠。

統計資料可發現，對於景氣最敏感的雙北市，交易量回升速度也相對較快，台北市4月前28天的交易量，反而較3月增加7%，但年減約14%，新北市則是較3月持平，但年減8%，表現都優於雙北市以外的區域。

曾敬德表示，北市低總的首購型產品一直是市場上熱門的產品，尤其此次央行降息過後，貸款條件比較好的地段與個人，已經出現有1.31~1.35%左右的利率條件，市場出現一些「由租轉買」的客戶，這些客戶可能選擇生活圈較成熟的公寓產品，4月北市公寓的成交量也明顯優於3月。

新北市則是總價700~1000萬元與1000~1500萬元的產品，交易狀況較3月逆勢增加，與北市表現相似同樣首購當道，至於大台北以外的區域，桃園市與台中市都是呈現交易量縮的狀況，南台灣的台南市與高雄市則是交易量月增但年減，整體而言雙北市與台南、高雄的表現相對較為穩定。

曾敬德表示，隨股市出現一波明顯反彈，有助於購屋人的信心回溫，未來市場仍與疫情發展息息相關，不過同時間量化寬鬆與超低利率環境，也會牽引資金流向，短期之內首購在降息過後，仍是市場上最穩定的族群，長期則看疫情是否受控，讓市場再重回交易量復甦的趨勢軌道上。

永慶房屋

根據永慶房產集團研展中心統計，4月全台交易量較3月減少11%。與3月相比，新竹縣市是唯一成長的都會區，微幅量增2%，台北小幅減少5%，新北量縮10%，桃園減14%，台中量縮13%，台南與高雄則分別減少14%與16%。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，通常第二季是房市交易旺季，購屋需求出籠，推升房市交易量，不過，今年受到疫情影響，民眾減少外出、消費，讓餐飲業與零售業面臨「銷售寒冬」的窘境，無薪假、失業潮新聞頻傳，讓民眾對於消費與支出都轉趨保守，不過觀察4月看屋量並沒有減少，顯示買氣仍在。

謝志傑說明，若與去年同期相比，全台交易量較去年同期減少14%，其中新竹縣市是唯一正成長的都會區，量增6%，其餘六大都會區均量縮，台北與新北均減少17%，桃園量縮10%，台中減少9%，台南與高雄表現相對較弱，均量縮22%，顯示今年受到疫情影響，房市買氣不若去年，旺季不旺。

謝志傑補充，隨著歐美疫情擴散，全球消費動能萎縮，終端需求大減，而供給面也受封城、鎖國影響，有供應鏈斷鏈危機，衝擊國內各產業，並影響就業市場，企業倒閉、裁員、無薪假危機恐陸續浮現，3月景氣燈號也終結連4綠，轉呈黃藍燈，且疫情衝擊尚未結束，讓民眾看壞經濟前景。第二季房市表現不容樂觀。

住商不動產

住商不動產企畫研究室統計旗下加盟店四月成交業績，全台與上月相比減少7.8%，較去年同月減少4.4%，六都在成交量上有起有落，在年成長上，台北市月減7.4%，年減5.1%；新北月增5.5%，年增0.7%，桃園月減14.7%，年增18.9%，台中月減22.6%，年減27.0%，台南月增5.1%，年增12.2%，高雄月減10.8%，年減19.8%。

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，今年第一季表現不俗，四月因清明假期與工作天數較短，影響交易量。不過隨著疫情控制住，希望撿便宜的買方也回歸理性，四月買氣雖穩定，但能否延續交易力道，值得留意。

綜觀六都表現，年成長以桃園表現最佳，成長達18.9%，月表現以新北較強，增加5.5%，其餘縣市各有消長。徐佳馨分析，桃園多數為自用客戶轉進，不過近期價格處於高點，議價不易也影響成交。台南今年以來受惠於政策利多與招商成功，加上價格優勢持續加溫，是區域房市活絡的重要因素。

面對疫情，大家房屋企畫研究室主任郎美囡認為，疫情影響經濟後市，建議自用買方可以積極看屋及出價，商用不動產也必須注意供需走勢及物件條件，以利掌握合理價格。

台灣房屋

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2020年4月價量變化，高雄交易量較上月減3.9%，新北量減3.2%，桃園則呈現量增3.5%，不過價格則呈現小漲;和去年同期相較，唯獨高雄價量皆跌4%左右，其餘皆漲，七都交易量月增0.5%，價增1.7%；年量增5.6%，價增2.8%。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，疫情的影響持續在各產業發酵，股市動盪加上無薪假等消息，購屋買方普遍期待價格下修，賣方又不願讓價的情況下，導致雙方價差拉大，交易量增幅趨緩，雙北交易靠房價親民的內湖，林口和汐止等區撐腰，顯示自住買氣影響較小，而隨著疫情控制得當，估計五六月交易量會逐漸回穩。

六都中，以高雄量減最多，台灣房屋高雄文化特許加盟店店東周美惠指出，去年高雄還有企業南移的利多，高單高總的產品交易較多，而今年市場氛圍大異其趣，整體量縮，唯剛性需求較不受影響，近期小宅交易多，總價800萬內的兩房產品市場接受度較高。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，購屋區域明顯集中在有建設、有議題的區域為主，交易熱區前三名分別為中壢區第一、平鎮區第二、桃園區第三，購屋總價在1000-1200萬元，桃園、中壢兩區則是以交通便利、生活機能較的區域最搶手，包括中正藝文特區週邊、高鐵特定區、中路特區、大有、大業商圈、海華商圈、桃園後站商圈等。至於擠進交易熱區第二名的平鎮區則是以新勢公園生活圈、復旦中學、文化國小等一帶受自住客青睞。

中信房屋

中信房屋統計4月份內部成交量，六都南熱北冷、逆轉上月表現。北部三都交易呈現量縮，其中以桃園月減幅度最大；中南部交易則較為穩定，台南高雄月增率約有2成左右表現。

4月份中信房屋不動產交易量與3月相較，台北市月減13.5%，新北市月減8.4%，桃園市月減13%，台中市月增8%，台南市月增23.1%，高雄市月增18.9%，全台平均月減8.4%。與去年4月相較，台北市年減14.7%，新北市年減2.6%，桃園市年增1.4%，台中市年減9.7%，台南市年減14.4%，高雄市年減15.8%，全台平均年減11.1%。

受清明連假影響，本月上班天數較3月為少，且月初新冠肺炎疫情仍較緊張，因此造成4月份整體交易波動較大。

中信房屋總經理張世宗表示，今年以來北市、新北與桃園交易量增，3月份更呈現大增的樣態。 4月份北三都成交量雖略顯冷卻，但交易件數仍比2月略多，桃園市由於3月份成交大增超過三成，比較基期拉高，因而造成月減幅度較大的現象。

探究本月北三都成交量未再突破新高的原因，張世宗認為仍與北部3月後疫情較為緊張脫離不了關係。張世宗指出，連假期間看屋人潮原本即有略減，且3月下旬後全球疫情擴散加劇、影響了交易表現，但目前觀察國內疫情恐慌心態已有趨緩，北部房市交易如未有新增變數，預估後勢將可漸入佳境。

(中時電子報)