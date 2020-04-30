竹山鎮公所有鑑於去年螞蟻肆虐，為讓民眾能提早防範，今年製作2萬2000瓶螞蟻藥，預計5月初就能發送全鎮各戶，讓民眾能提早備戰，進行滅蟻大戰。

竹山鎮長陳東睦表示，每年雨季開始，螞蟻開始蠢蠢欲動，在家中、車上都可以見到螞蟻，為了滅蟻，今年事先將藥劑製成溶劑，讓民眾拿到後就可以打開使用；目前竹山有2萬餘戶，因此預計製作2.2萬瓶螞蟻溶劑，陳東睦強調，避免有優先順序問題，發送作業將統一在5月初發送，屆時鎮民就可以拿到螞蟻餌劑防治螞蟻。

竹山鎮公所發送的300cc螞蟻藥劑上，貼有注意事項以及使用步驟，雖然螞蟻餌劑毒性低，但是還是避免人、以及寵物誤食，使用前一定要搖均勻，再將餌劑倒入前容器中，之後再將器皿放到螞蟻行徑路線處，就完成餵食手續；由於藥劑並非強效藥，大約3周才可以見效，民眾也可以自己製作，材料有水、砂糖、硼砂，比例為40：10：1，以60度熱水來泡開溶解粉末，就可以使用；關於螞蟻藥任何問題，上班時間都可以致電到竹山公所農經課詢問，電話（049）2642175。

(中時 )