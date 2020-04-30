◎疫情衝擊！台南大億麗緻酒店 6/30熄燈

2002年開幕、台南第一家五星級飯店大億麗緻酒店，今天宣布6月30日熄燈，突如其來消息讓很多人錯愕。台南大億麗緻酒店表示，一路走來18年，不捨但會繼續陪伴台南人到6月底，這段期間，餐飲、住宿都照常，6月5日年度捐血公益活動也照舊，消費者與300多位員工權益均不會受損，希望留給顧客最美好的回憶。

◎國內連5天零確診 防疫五月天齊秀5零杯蓋

中央流行疫情指揮中心今(30)日表示，國內今日無新增確診病例；昨(29)日新增486例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報62,844例(含61,354例排除)，其中429例確診，分別為343例境外移入，55例本土病例及31例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，322人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

◎美電偵機今又現身！台灣西南上空繞飛多次

根據「飛機守望」推特（Aircraft Spots）下午發布的訊息指出，1架美軍EP-3E電偵機今日在巴士海峽、菲律賓巴坦群島以西現蹤，隨後接近台灣海峽西南方空域，並且在台灣西南方外圍空域繞飛多次。國防部表示，台海周遭動態我均能掌握。

◎油價快止跌了？ 下周汽柴油估僅小降0.1元

油價崩跌是否快到谷底？在原油庫存滿載下，中油依機制下周一汽柴油價預計三連降，但降幅僅約每公升0.1元，95無鉛汽油牌價預估落在17.5元，繼續維持20年半低點。不過美國庫存原油增加速度減緩，有拉升石油價格效果，實際降幅仍待觀察。

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(中時電子報)