國民黨立委賴士葆今日於立院財委會宣讀，有關行政院紓困振興追加預算1500億，今日委員會審查完畢，一刀未刪，將送至院會討論，但討論前須經朝野黨團協商。民進黨總召柯建銘表示，預計將在下周二(5日)進行朝野協商，最快下周五(8日)於院會三讀。

上週立法院通過新冠肺炎紓困振興特別條例預算修正案，將原紓困預算600億，追加1500億至總金額達2100億外，未來可視紓困狀況再追加2100億，合計最高上限4200億。

賴士葆表示，這次的追加預算案，一毛未刪，希望政府可以給民間更多幫助。而1500億中，包含紓困振興經費1335億，及防治預算165億，將以舉債方式支應。

立法院財政委員會要求行政院各部會，從昨日至今日，2天1次會，聯席審查新冠肺炎紓困振興特別預算追加預算案，各部會首長及朝野立委幾乎全員出席討論。今日審查完畢，1500億通過，並無任何刪除或凍結預算。此案須交由黨團協商完畢後，再提交院會討論。

(中時 )