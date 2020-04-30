受到全球疫情蔓延與股災等影響，三月下旬開始買氣趨向觀望，不過隨全球超級量化寬鬆與疫情趨緩的帶動下，四月下旬開始買氣逐漸回籠，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，面對這場史詩級疫情、經濟休克與國際股市大幅修正，4月信義房屋全台門市交易量年少17%的減幅並不算太劇烈，觀察國內房市從4月14日疫情在國內出現零新增開始，搭配國際股市觸底反彈，買氣在4月下旬明顯回籠，顯見疫情至今僅改變民眾購屋信心，並未扭轉民眾實質的購屋需求，若疫情持續受控的狀況下，買氣有機會逐步回籠。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，疫情的影響持續在各產業發酵，股市動盪加上無薪假等消息，購屋買方普遍期待價格下修，賣方又不願讓價的情況下，導致雙方價差拉大，交易量增幅趨緩，雙北交易靠房價親民的內湖、林口和汐止等區撐腰，顯示自住買氣影響較小，而隨著疫情控制得當，估計五六月交易量會逐漸回穩。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，通常第二季是房市交易旺季，購屋需求出籠，推升房市交易量，不過，今年受到疫情影響，民眾減少外出、消費，讓餐飲業與零售業面臨「銷售寒冬」的窘境，無薪假、失業潮新聞頻傳，讓民眾對於消費與支出都轉趨保守，不過觀察4月看屋量並沒有減少，顯示買氣仍在，只是現在出來看屋的民眾，普遍抱著撿便宜的心態，出價意願較3月降低約一成左右；反觀屋主，則因央行降息，目前房地利率已是歷史低點，讓房屋持有負擔減輕，沒有急售壓力，加上國內防疫措施獲成效，甚至出現多次新增「0確診」，反而讓部分屋主出現惜售的狀況，不願調整售價，讓買賣雙方價格認知差距難拉近，交易量欲大不易。

(時報資訊)