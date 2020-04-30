央行今發布第一季央行理監事會後議事錄，該議事錄揭露央行首季降息的核心思考，該次降息乃採取預防性(preemptive)的貨幣政策，因此必需要迅速且勇敢，央行降息後的貨幣政策空間雖然會縮小，但台灣絕對不會發生負利率的情況；央行此次降息同時搭配實施中小企業融通專案，即可知降息目的在於救急不是救窮，是要協助中小企業度過營運難關，不在於刺激消費或投資。

另外，央行也說明降息對穩定就業信心和降低匯市波動的功能：(一)為協助企業正常營運，穩定家計部門及企業信心：國內受肺炎疫情衝擊，製造業恐面臨生產供應斷鏈，部分服務業則因消費萎縮而經營困難，尤其中小企業可能面臨融資受限而加重其經營困境，並衝擊就業市場。(二)考量大量資金移動影響金融穩定：近期主要國家貨幣貶幅較大，新台幣相對較強勢，台美利差縮小，資金恐大量流入國內，干擾外匯市場，影響金融穩定，並波及實體經濟。

(時報資訊)