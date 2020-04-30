譜瑞-KY(4966)今日舉辦法人說明會，首季每股獲利新台幣8元，展望第二季，譜瑞-KY預估，單季營收成長上看6.75%~11.84%。

譜瑞-KY第一季合併營收為美金9836萬元，季增加2.27%、年增加4.95%，第一季營業毛利為美金4390萬元，季增加3.87%、年增加11.86%，單季合併稅後淨利為美金2069萬元，每股稅後盈餘為美金0.27元，折合新台幣約8元。

譜瑞-KY展望第二季營運，預估合併營收為美金1.05~1.1億元，季成長6.75%~11.84%，合併毛利率為41.5%~44.5%，合併營業費用為美金2300~2400萬元。

譜瑞-KY今年看好PCIe Gen4 retmier晶片，據悉，目前通過OEM廠認證，但因出現新冠肺炎疫情，董事長趙捷認為，還是很有機會在下半年推向英特爾或是超微等大廠。

趙捷也談到，新冠肺炎導致居家上班(Work from Home)的觀念快速被企業接受，很多企業肯定這是可以執行的，故對PC、NB等需求或許是個新的契機，對於市場擔憂第三季PC恐面臨庫存調整，他表示，根據客戶的反應，目前庫存水位都在底部，所以還是很看好第三季PC市場。

譜瑞-KY為了拓展USB Type-C產品線實力，日前決議以3750萬美元、折合新台幣約11.27億元，併購USB控制IC廠美商睿思科技(Fresco Logic)，談到該筆交易，譜瑞-KY表示，預計會在今年5月底完成。

(時報資訊)