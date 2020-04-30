戴上防疫口罩，也可以很時尚。（李金生攝）

金城鎮公所委外製作洋溢慶典風的口罩套。（李金生攝）

金城鎮公所委外製作洋溢慶典風的口罩套，今（30）日贈送浯島城隍廟500個，提供遶境巡安的鄉親使用。（李金生攝）

金門鄉親赴浯島城隍廟燒香祈福。（李金生攝）

浯島城隍廟管委會總幹事張克成說明，台北雙連社贈送金門迎城隍需用的全部口罩。（李金生攝）

戴上防疫口罩，也可以很時尚。金門農曆「4月12迎城隍」受疫情影響，今年將大幅縮小規模。金城鎮公所委外製作洋溢慶典風的口罩套，今（30）日贈送浯島城隍廟500個，提供遶境巡安的鄉親使用，大家用虔敬心祈求四境平安。

這款以清朝官制補服上的雲紋為設計發想，採用天青色為基調的布料，委外精心製作吸濕、排汗、透氣的口罩套，整體呈現莊嚴、和諧的意涵之外，也融合迎城隍的應景時尚品味，相當受到歡迎。

金城鎮長李誠智表示，搭配浯島邑主城隍遷治340周年慶典，口罩套共製作1000個，其中500個贈送浯島城隍廟，提供412當天遶境巡安的鄉親使用，另500個則發給鎮公所清潔隊和行政同仁使用。

另外，鎮公所考量學生戴口罩上課，午餐時脫下口罩，有收納衛生的問題，也特別製作口罩收納夾，提供轄區國中小及幼兒園學子使用，藉以延長口罩使用時限。

浯島城隍廟管委會主委楊耀芸指出，412當天僅有城廂4里境主神明與城隍爺循340年的「香路」繞境巡安，全長約3800公尺。往年均有兩岸三地陣頭隊伍約2000人共襄盛舉，但今年考量疫情均婉拒參加，遶境時間也將從往年的5、6個小時縮短至1小時左右。

管委會總幹事張克成表示，台北雙連社贈送金門迎城隍需用的全部口罩，可搭配金城鎮公所的口罩套使用，期待在神明庇佑加持下，繼續延續年度慶典的香火，也祈祝鄉親平安度過難關。

(中時 )