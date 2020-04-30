新冠肺炎疫情對觀光餐旅業造成衝擊，台南大億麗緻酒店今（30）日公告，由於營運深受疫情影響，雖然房東國壽多次主動釋出降租善意，但基於多方面因素考量，雙方仍協議終止合約，將在6月30日終止營運。

台南大億麗緻表示，在取得國壽諒解後，雙方協議於6月30日終止不動產租約、酒店於同日終止營運。公司將妥善處理終止營運後的一切相關事宜，有關酒店所有員工及客戶權利，都會依法給予完全保障。

台南大億麗緻酒店位於台南市中西區西門商圈，由生產汽車零組件起家的大億集團與國壽合作，並加盟麗緻餐旅集團體系，2002年1月19日開幕迎賓，為台南市首家五星級國際觀光飯店。飯店樓高22層、地下5層，設有315間豪華客房及套房、260個停車位。

這也是麗緻餐旅集團今年續台中亞緻大飯店後，第2家歇業熄燈的據點。不過，相較於由亞都（5703）直營的台中亞緻，台南大億麗緻為加盟據點，僅由亞都旗下麗緻管理顧問提供管理諮詢顧問，對亞都營運直接影響不大。

(時報資訊)