永慶房產集團至四月底，全台新展店數較去年同期成長17%，突破50店！永慶加盟三品牌(永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產)績效不受新冠肺炎疫情影響，全台業績較去年同期逆勢增長1成，聯賣業績更較去年同期成長18%。

永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀表示，永慶旗下加盟三品牌，以區域共榮合作共好的深度聯賣，再加上集團的科技工具、系統平台，及創新的科技服務，如：實境找房等優勢，孕育出逆勢突圍的堅強實力；加上，繼永慶不動產推出「實價登錄3.0」服務，提供「透明房價一覽表」，有巢氏房屋在5月1日推出「社區房價一覽表」，台慶不動產也即將跟進，全面落實將成交行情落至門牌，成為房仲唯一，相信也是在疫情壟罩下不受影響，持續獲肯定，創造佳績的關鍵。

首季雖面臨疫情的挑戰，永慶加盟三品牌依舊全台強勢布局，至4月底全台新展店突破50店，新加入的加盟店東中有6成為其他品牌人員，其中不乏多位信義房屋夥伴加入。永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成分析，永慶加盟品牌類直營的環境是吸引店東加盟的主因，不僅科技工具與系統平台皆是複製直營的成功經驗、加上跨區、跨縣市、跨品牌深度聯賣、及高知名度與指名度的品牌力，讓來自其他品牌的夥伴放心、無痛轉戰加盟。

(時報資訊)