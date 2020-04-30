雙北市的房市一直處於高點，導致許多首購族及換屋族無法下手，退而求其次往外圍移動，但也因著政府推動的重劃區及交通建設，改善了新建案的生活機能，房價卻比雙北市親民許多，故漸漸成為買屋族的新寵兒。特別以新竹為例，購屋族群大多為竹科新貴，無論是近日吸睛度高的東區介壽段重劃區，還是商務客喜愛的高鐵特區、房價不降反漲的竹北，都各自吸引需求買家，就算疫情當前，新竹的房市依舊火熱。

新竹東區介壽段重劃區近園區、學區成房市黑馬

各區的重劃區一直都是房市關注的焦點，位於新竹東區介壽段的重劃區可說是關埔重劃區的接班人。此區的都市更新共有4大建商一同萬坪造鎮規劃，並推出5個建案。而這裡離新竹科學園區只要1分鐘的距離，鄰近世界高中、實驗中學、新科國中等學區，離金山街、關新路商圈也很近，交通的部分也很便捷，附近有新竹高鐵站、國道一號、新莊車站及公道五站，且鄰近街道規劃整齊，生活品質佳、生活機能好，優秀的發展趨勢已讓買房民眾蠢蠢欲動。

疫情肆虐全球的情況下，房價不跌反漲！尤其竹北房市幾乎未受疫情影響，買氣依舊很旺，縣治三期重劃區和高鐵特區等交易熱區，房價甚至漲幅5%。有專家分析，由於這次防疫做得好，因此民眾恐慌較SARS時期來的少，再加上仍有剛性需求，故房市未受影響。而且新竹、竹北一直都是竹科工程師的購屋首選，因此房價漲幅更明顯，2房含車位總價約800-1000萬，3房加車位的房價區間則落在1000-1500萬元左右。

疫情當前，新竹房市買氣卻依舊火熱。/ 莊旻靜攝

高鐵特區魅力不減 每坪不到4字頭

民眾購屋往往喜歡買在鄰近車站區域，畢竟通勤方便外，車站的興建也會帶動周遭的繁華。新竹高鐵特區大部分都是商務客的首選，擁有交通十分便捷的雙鐵及國道一號、竹北交流道。通常會購買此區的客戶都以竹科新貴居多，但房價卻只有台北市的3分之1，因此造就了高鐵特區的房市魅力，陸續吸引許多建商前來插旗推案。

新竹高鐵特區在景氣高峰時期，每坪可多達40多萬，但在經過多次景氣起伏之後，周邊建案的開價已經回升至每坪26-38萬不等，交通便捷、生活機能優秀以及離園區近等等的原因，讓此區的魅力不減，依舊吸引許多竹科人士前來購屋。此外也因著台灣是防疫模範生，促使更多旅居國外的華人想要移居台灣，看準竹北比雙北還親民的房價及優秀交通，再加上越來越多竹科新貴「只買不租」，讓竹北高鐵周邊的房市買氣更火熱。

(中時電子報)