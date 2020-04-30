2名越南籍同鄉男子年前曾來台打工逃逸後被捕遣送回越，再度於去年11月花了7千美金鉅款偷渡來台，被安排到竹南鎮某工廠打工，同住在5坪大的租處，移民署苗栗縣專勤隊接獲情資，日前循線在竹南鎮龍山路逮捕準備上班的2人，將擇期遣返。

據查，這2名越南籍男子分別是42歲、33歲，2人前於2年前申請來台打工來台，但後來發生失聯逃逸被捕後，由移民署負責遣送回越。

2人因越南工資太低，想要多賺些錢，經由朋友介紹，先非法入境大陸地區，再冒險搭乘漁船至台灣離島上岸，隨後經人接應進入本島。2人偷渡共花了7千美金，約21 萬台幣，入台後四處打零工維生。

2人最後落腳苗栗縣竹南鎮，同住在約 5 坪大小住處相依為命。移民署苗栗專勤隊接獲情資指稱有越籍逃逸外勞出沒在竹南鎮龍山路一帶，專勤隊人員前往埋伏多日，乘2人外出上班時予以逮捕帶回安置，再擇期遣送回越。

(中時 )