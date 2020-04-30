Netflix 華語獨家影集《誰是被害者》將於4月30日全球首播，由台灣金鐘獎獲獎無數的「瀚草影視」製作，以台灣推理作家天地無限暢銷小說《第四名被害者》為創作靈感，本片由張孝全、許瑋甯、王識賢等實力派巨星主演及華語收視女王林心如特別演出，全季八集的懸疑偵查類型影集，精彩可期。

《誰是被害者》的故事描述一名亞斯伯格症的鑑識官方毅任，在一起詭異的命案中，發現命案的關鍵證物，竟涉及失聯多年的女兒。為了隱瞞警局同事並私下找出真相，他冒險利用鑑識知識，誤導與他搭檔查案的火爆刑警趙承寬，同時與握有重要線索的嗜血記者徐海茵合作調查，方毅任終將發現，能讓真相水落石出的，不是他最擅長的鑑識知識，而是遺失已久深藏未露的情感...。《誰是被害者》2020 年 4 月 30 日全球首播，第一季8集一次上架，由梁舒婷、徐瑞良、黃雨佳擔任編劇，由莊絢維、陳冠仲執導。

更多Netflix華語影集《誰是被害者》劇照。(Netflix提供／黃慧雯台北傳真)

擔任本影集總監製的曾瀚賢表示：「《誰是被害者》除擁有連環殺人事件、懸疑推理和風格化的人物設定等足以吸引觀眾目光的娛樂元素，整體故事核心仍是人性與愛。主角是一位天才鑑識專家同時也是一個無法表達情感的父親，企圖透過一個又一個的案件追緝，來挽救社會上一群想要放棄自己的人，但無法讓外人知道的私心，會將他帶往何方？本片擁有偵查類型片少見的情感高度，希望台灣與全球的觀眾都能有共鳴，享受這將近九小時的身心靈衝擊。」

總製作人湯昇榮補充：「《誰是被害者》是一部保有台灣原創特色同時也具有世界觀的影集，透過台灣在地的刑偵環境去呈現一個犯罪類型的作品，以不同以往的敘事方式來帶給國際觀眾新鮮的視角，絕對是一部經得起全球觀眾目光的作品。很期待國際觀眾能透過本劇認識到台灣優異的幕前幕後人才！」

(科技)