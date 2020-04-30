行政院在2月時指定《中高齡者及高齡者就業促進法》在今年5月1日施行，勞動部表示，近期因新冠肺炎疫情影響國內產業，勞動力運用有緊縮趨勢，勞動部積極推動多項勞工紓困方案，專法將待疫情紓緩後再施行。
去年立法院三讀通過「中高齡者及高齡者就業促進法」後，總統在12月4日公布，其中為鼓勵企業聘用高齡勞工，勞動部祭出如65歲以上高齡勞工可採定期契約、補助企業繼續僱用勞工等，如繼續僱用65歲以上勞工前6個月每月給予1.3萬補助、7至18個月為1.5萬等。
勞動部表示，近期受到新冠肺炎影響，衝擊國內產業及勞動市場，導致勞動市場僱用條件較為不足，勞動部評估當下最主要的工作是推動紓困措施協助勞工續留職場，以穩定其經濟生活。
勞動部勞動力發展署身心障礙者及特定對象就業組組長施淑惠表示，今天接到行政院指示，原定明天上路的「中高齡者及高齡者就業促進法」暫緩施行。至於是否憂心鼓勵高齡者就業會排擠年輕人就業？她強調，「不是」，原本勞動部就有祭出僱用獎勵措施，只是擔心職缺比較少，中高齡專法恐怕難以發揮效益。
至於何時啟動？施淑惠指出，仍得視整體勞動市場環境考量後再行決定。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。