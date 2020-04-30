行政院在2月時指定《中高齡者及高齡者就業促進法》在今年5月1日施行，勞動部表示，近期因新冠肺炎疫情影響國內產業，勞動力運用有緊縮趨勢，勞動部積極推動多項勞工紓困方案，專法將待疫情紓緩後再施行。

去年立法院三讀通過「中高齡者及高齡者就業促進法」後，總統在12月4日公布，其中為鼓勵企業聘用高齡勞工，勞動部祭出如65歲以上高齡勞工可採定期契約、補助企業繼續僱用勞工等，如繼續僱用65歲以上勞工前6個月每月給予1.3萬補助、7至18個月為1.5萬等。

勞動部表示，近期受到新冠肺炎影響，衝擊國內產業及勞動市場，導致勞動市場僱用條件較為不足，勞動部評估當下最主要的工作是推動紓困措施協助勞工續留職場，以穩定其經濟生活。

勞動部勞動力發展署身心障礙者及特定對象就業組組長施淑惠表示，今天接到行政院指示，原定明天上路的「中高齡者及高齡者就業促進法」暫緩施行。至於是否憂心鼓勵高齡者就業會排擠年輕人就業？她強調，「不是」，原本勞動部就有祭出僱用獎勵措施，只是擔心職缺比較少，中高齡專法恐怕難以發揮效益。

至於何時啟動？施淑惠指出，仍得視整體勞動市場環境考量後再行決定。

(中時 )