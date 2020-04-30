五一勞動節前夕，南投縣政府舉辦模範勞工表揚大會，共有95位各階層工作領域的模範勞工獲獎，副縣長陳正昇頒獎表揚，並感謝所有勞工為南投經濟發展，及在產業的付出與貢獻。

因應防疫，表揚大會秉持社交距離原則，獲獎的模範勞工皆佩戴口罩，由陳正昇、南投縣總工會理事長曾振炎議員，依序頒贈獎盃給所有獲獎者；立委許淑華、縣議員賴燕雪、縣府社會及勞動處長林志忠、國史館文獻館長張鴻銘、勞保局南投辦事處主任陳炎輝、台電工會第40分會總代表張文燦等人，也都出席致意。

陳正昇表示，勞工是國家整體發展的原動力，有了勞工全心全意犧牲奉獻，投入各項專業工作，勞雇雙方共同打拼，才有現在經濟穩定發展的局面，政府對勞工朋友十分重視，目前受到疫情衝擊，國內勞工與企業都非常辛苦，所幸南投勞工與企業界關係和諧，攜手共度難關，縣府將持續督導企業單位營造友善職場環境，保障勞工權益與福利，希望政府推出的紓困方案能幫助到大家，也期盼在這波景氣寒冬結束後重新步上正常軌道，迎接春天的到來。

許淑華指出，模範勞工表揚大會是勞工朋友一年一度最光榮的時刻，大家平時在工作崗位上認真盡責，然而疫情影響到大家生計，目前政府推出多項紓困方案，希望大家好好運用，也期勉勞工在工作表現上都能不斷精進突破，再創經濟奇蹟。

(中時 )