【#現場直播】台鐵殺警案一審無罪引各界議論，小燈泡媽媽、時代力量立委王婉諭出面發表看法

時力立委王婉諭今日在律師李宣毅的陪同下，於立法院青島一館一樓針對台鐵殺警案判決回應表示，司法判決被告無罪，但國家是否有能力向人民承諾未來犯嫌沒有再犯可能？行政院是否能夠阻止下一個憾事發生？

去年7月鄭姓男子搭火車時，因查票糾紛而持刀刺向鐵路警察李承翰，導致李承翰傷重不治。今嘉義地院判決出爐，考量鄭男患有思覺失調症，宣判鄭男無罪，施以戒護5年，並以50萬交保後得停止羈押。

王婉諭今日受訪內容如下：

今日台鐵殺警案，一審判決無罪。

針對此個案，目前案件仍在司法程序中，我們沒有卷證資料、也沒有參與審理過程，所以不適合對司法個案做任何相關評論。

但在此時此刻，我們最關心的，還是被害人家屬是否有得到足夠的支持與協助，陪他們度過這一段難熬的時間。

我認為，無論判決結果如何，現在社會大眾的共識是，不能讓這樣的被告，在社會缺乏防備的狀況之下，有再次犯案的機會，我們的社會，更無法承受再一次悲劇的發生。

對於法務部長今日的說明，「已立即啟動社會安全網，避免嫌犯再犯」

我想提出幾個問題。

一、請問司法院，地方法院在做出交保裁定前，有沒有具體評估被告身心狀況，有沒有相關專家的參與？有沒有明確的事證，證明被告已符合交保的要件？以及是否徵詢過被害者家屬的意見？

二、請問法務部，對於法院交保裁定，是否詳細調查被告的身心狀況，以及審核被告是否有繼續羈押之必要？對本案交保是否依法提出相關救濟？若無，檢察官是否考量依精神衛生法等相關規定，改以其他適當處分，確保被告沒有再犯的可能，並持續觀察其身心狀況。

三、請問衛福部及警政單位，對於被告裁定交保後，有無後續的追蹤及積極作為，來保護社會大眾安全，且避免被害者家屬陷入恐懼。

四、請問負責社會安全網的林萬億政委

請您明確回答，我們的社會安全網計畫，是否能如法務部所期待的，避免社會大眾再次受到傷害？如果無法，面對如此重大矚目之案件，行政院是否應該更主動積極的提出具體作為，防止被告的再犯可能？

我們不要再有下一個憾事發生。

司法若判定被告無罪，我們的國家更應該要勇於擔起這樣的責任，給人民承諾，將極力確保，被告未來沒有再犯的可能。

(中時電子報)