美東時間4月28日中午左右，紐約上空出現戰機的呼嘯聲，6架美國空軍F-16，以及6架海F/A-18戰機，以三角編隊的形式飛掠紐約市上空，這場活動稱為「強壯美國」(America Strong)，是為了向正在對抗疫情的美國人加油打氣。

噴射戰機世界(Fighter Jets World)報導，美國空軍雷鳥小組(Thunderbirds Squadron)，與美國海軍藍天使小組(Blue Angels Squadron)，於中午左右飛過喬治華盛頓大橋附近，並沿哈德遜河和曼哈頓南下，再越過紐華克。之後，編隊將返回曼哈頓和布魯克林，然後經過皇后區，長島、直到康乃迪克州。

在紐約上空的飛行活動持續約35分鐘，於2點左右轉住費城。

Blue Angels and Thunderbirds Fly Together Over New York City - Extended Compilation

美軍新聞表示，這場「強壯美國」飛行活動，用以致敬正在對抗新冠疫情的醫療工作人員，也是向正在自我保護的美國民眾加油鼓勵。

Military jets flyover NYC in formation to thank first responders

雷鳥小組1號機，也是小組指揮官約翰‧考德威中校(John Caldwell)說：「我們非常榮幸能與海軍同僚一起飛上藍天，在全美國向維護我們健康的醫療人員們致敬，他們就是這場疫情的戰士，他們正在前線作戰。」

美國海軍藍天使小組的飛行編隊是出了名的接近，兩架飛機之間的距，可近至一公尺以內，據說藍天使的大黃蜂戰，儀表上似乎有一個商用的ADS-B(自動相關監視廣播)，可呈現戰機之間的相對距離。藍天使飛行員在表演時不戴氧氣面罩，因為在非常緊的編隊中，面罩可能會擋住視線，並且藍天使的表演都在低空環境。

(中時電子報)