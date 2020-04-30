2002年開幕、台南第一家五星級飯店大億麗緻酒店，昨天無預警宣布6月30日熄燈，突如其來消息不只震驚各界，就連300多位員工也多數直到昨天才知悉即將失業，大感錯愕；台南市長黃偉哲聽聞消息表示遺憾不捨，「這正好驗證了旅宿經營困難，這是我們所不期待的。」

近幾個月因新冠肺炎疫情衝擊，台南大億麗緻酒店住房率也不樂觀，五一連假大約剩3、4成，員工也因疫情衝擊造成飯店生意欠佳，昨天也接受中央補助上課，無預警接到6月底歇業消息，有員工坦言「聽到當下就哭了」，還有人說事前曾聽聞董事會在討論飯店存續，但沒想到來的這麼快，300多名員工頓時面臨失業。

台南大億麗緻酒店表示，一路走來不捨但會繼續陪伴台南人到6月底，6月30日前的餐飲、住宿都照原定計畫進行，6月5日年度捐血公益活動也照樣舉辦，強調所有消費者與300多位員工權益均不會受損，希望留給顧客最美好回憶。

台南大億麗緻酒店聲明中指出，「出租人國泰人壽多次主動釋出降低租金協助營運的善意，但酒店有多方考量，取得出租人諒解，雙方決定於6月30日終止不動產租約，所有員工及旅客的權益，也都會依法給予保障。」

由大億集團投資的台南大億麗緻酒店位處台南市中西區即所謂蛋黃區，鄰近知名古蹟景點、台南市美術館等觀光地標，更是首家進駐台南的五星級國際觀光大飯店，風光一時；緊鄰的晶英酒店總經理李靖文說，失去可敬鄰居與競爭對手，非常震驚。

但她也說，飯店業要往前看，她對台南乃至台灣觀光仍是相當有信心，下半年當疫情獲得控制回穩，台灣觀光一定會大暴發，因台灣疫情控制得宜，國人不能出國就會選擇國旅，上半年悶久會有補償性消費，呼籲台南餐旅業者要堅持下去。

台南市長黃偉哲今天上午甫與台南60家旅宿業者討論紓困振興方案，下午台南首家五星級大億麗緻酒店隨即宣布6月底將停業。黃偉哲說，大億麗緻熄燈牽涉兩大財團對土地利用、飯店經營各有不同方針，市府也會盡力搓合拉近兩邊差距，希望不要影響觀光業發展，尤其大億麗緻有很多外國客，希望能有轉圜餘地。

(中時 )