國家住都中心執行長張溫德表示，為落實8年20萬戶社會住宅政策目標，今年上半年已經推出11處直接興辦社會住宅，下半年將擴展到全國各地，再新增8處社會住宅，總共今年將興建4,100戶，最快2024年就可以完工。

國家住都中心與國產署、國防部、台糖等單位，盤點出雙北市蛋黃區的11處地點，直接興辦社會住宅，共1,900戶，目前已經在進行招標作業，最快可以在2021年底動工、2024年就可以完工。另外，住都中心也與內政部合辦保二總隊基地改建為警消專用社宅。

負責社宅基地規劃的住都中心綜合業務部組長許國璋指出，這11處設宅基地都將依當地特色和需求，做不同的開發計畫。

例如萬華2處基地，因當地舊有社區的文化，將主要推動青銀共區的概念，讓剛出社會的年輕人、需要居住社宅的老年人居住。這個項目上，可以給符合社宅申請條件，而且父母居住在萬華的年輕人，一定戶數比例，讓年輕人可以住社宅，還能就近照顧父母。

而北市東湖地區的基地，則是強調年輕人上班和居住品質兼顧，節省通勤時間，因此可以給予一定比例的戶數，讓在內湖上班的人來申請。

第二波社宅將在下半年啟動，擴及基隆、桃園、新竹、南投、雲林、嘉義等地，興建8處社宅，共2,200戶，最快2024年底就可以完工。

(工商 )