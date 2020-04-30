因應新冠肺炎疫情衝擊，代理亞洲米其林餐飲品牌「添好運」與「了凡」入台的和億生活集團推出冷凍冷藏商品救市，除在全台分店分市設花車並在自家米其林網購商場上架，更搶進百設快閃櫃，期能藉此開源策略「補血」、降低疫情造成營收損失。

和億生活集團執行長蘇嬉螢表示，「添好運」3月以「冷凍防疫組」訴求，首推6款冷凍冷藏商品後，單月熱銷1萬組，並帶動冷凍商品成長一成。為此和億集團趁勝追擊，即日起「添好運」及「了凡」合計再加推10款新品搶市，目標帶動冷凍商品業績成長達3成。

和億生活2019年營收約15億元，其中添好運貢獻8.8億元、了凡2.5億元、HOYII和億北車站3.5億元。和億生活集團原本在今年3月啟動IPO，無奈新冠疫情於2月爆發，3月擴大，打亂和億集團布局，目前疫情狀況尚未明朗，估計最晚可能會延後至年底啟動。

因應外食族消費習慣改變，和億射3箭推出冷凍商品、強化外送外帶、設立快閃櫃因應，集團2020年首季業績較2019年同期年減2成、衰退較同業少，蘇嬉螢表示，4月狀況已優於3月。其中，百貨快閃櫃表現優於預期，5月將新設6處，積極衝刺營運動能。

蘇嬉螢表示，和億生活集團2020年仍將持續在北中南全台各主要城市展店，唯受到疫情影響，目標展店策略調整，布局各大百貨以及科技廠快閃櫃，五月份將有7間快閃櫃並持續增加。正櫃部分，原訂「了凡」目標展店5-6家，「添好運」1家，如今將持續觀察疫情狀況做調整。

台灣連續5日零確診，只要持續維持防疫成果，國民旅遊與外食餐飲消費市場可望逐漸回溫，蘇嬉螢預估，疫情過後民眾生活回歸常軌，市場可能出現補償性甚至報復性消費，但經過疫情洗禮，宅經濟與宅食市場規模已撐開，所以和億生活在實體通路及冷凍產品2方面均會並進發展，不會停止推動冷凍商品。

針對熟食外帶消費需求，添好運推出線上點餐服務，讓消費者可透過添好運[email protected]官方帳號點餐。而目前推出的冷凍商品，主要透過官網及臉書專頁銷售，此次祭出線上訂購滿2000元免運費優惠。蘇嬉螢表示，和億生活已電商業者洽談合作中。

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