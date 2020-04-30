新冠肺炎疫情引爆遠距生活需求，台達電(2308)第2季營運可望有不錯的表現！台達電董事長海英俊表示，第2季比第1季好很多，如果出貨順暢能達到營收目標，毛利率不僅優於第1季，亦可望維持去年同期水準，至於第3季及第4季因疫情變化很大還要再觀察，儘管有疫情變數，但今年營運目標並未改變。

台達電今天下午舉行法說會，由董事長海英俊及執行長鄭平親自主持，台達第1季合併營收為556.78億元，年成長2.91%，營業毛利為147.43億元，年成長3.48%，單季合併毛利率為26.48%，年增0.15個百分點，受到新冠肺炎疫情導致大陸地區延後復工影響，單季稅後盈餘為20.67億元，年減38.7%，每股盈餘為0.8元。

海英俊表示，由於遠距辦公及教學等，NB有很多急單，風扇也因IT增加很多訂單，資料庫中心、伺服器、UPS及基礎建設看起來都不錯，被動元件亦見到明顯成長，第1季因工廠停工幾乎未動的IA在第2季也回來了，目前除車用產品因車廠處於停工狀態，以及5G通訊因疫情許多工程沒辦法做，其他產品都不錯，第2季看起來比第1季好很多，如果出貨順暢能達到營收目標，毛利率不僅優於第1季，亦可望維持去年同期水準。

在車用電子部分，海英俊表示，由於大部分車廠仍在停工狀況，車用產品受到的影響較大，不過該拿到手的訂單都已拿到，就看車廠開工狀況。

在上游材料方面，台達亦掌握得很好，海英俊表示，雖然有些材料因生產基地在馬來西亞、菲律賓等地區，受到當地禁制令影響停工，但因公司在過年時就準備很多材料，目前庫存還足夠，除非持續鎖下去才會有問題，公司亦在尋找認證新的供應商，以滿足客戶需求。

在泰達電部分，鄭平表示，台達電去年已派製造主管進入泰達電，並將泰達電加入全球製造管理系統，目前泰達電稼動率幾乎滿載，第1季毛利率已有改善，由於泰達電在電動車做得比較多，外部需求會有影響，蠻擔心歐美狀況，扣除外面需求變化，預期泰達電在製造會愈來愈好。

展望下半年，海英俊表示，這是歷史上首次全球一半以上國家被鎖住，對經濟影響很大，公司經營團隊兢兢業業在觀察，雖然第3季已看到一部分，但疫情變化很大，外面世界瞬息萬變，現在看稍微早一點，第3季及第4季還要再觀察。

中美貿易戰引發供應鏈移轉，台達也積極擴建印度、台灣等地區產能，目前非大陸地區生產佔比已達33%，大陸地區生產佔比降至67%，不過鄭平表示，受到疫情禁令影響，印度工廠進度落後不少，且大陸地區對製造業支持比其他國家地區強很多，預估大陸生產佔比將會維持在這樣的水準。

(時報資訊)