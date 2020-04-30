疫情蔓延，重創各大產業，其中動則萬人參與的大型演出市場，根據業者的統計，因活動取消，營業額較去年同期損失將近九成以上，且營收仍在持續下降，包括垠鑫企業有限公司、吉時創意行銷公司、穩立國際關係企業等，多家活動策展公司、音響工程公司等，皆擔憂產業崩盤，聯合對政府發出呼籲，盼能在疫情趨緩時，放寬室內、外集會的人數，讓活動辦得成，有工作才有收入。

垠鑫企業有限公司總監陳逸明表示，他已申請文化部藝文紓困1.0，不過暫時還沒有下文，但已連續三個月，手邊一個案子都沒有，快無法支付員工薪水，他建議，「是否在台灣疫情趨緩的狀態下，只要大家遵守防疫措施、採間隔座等，讓活動可以復辦，才有收入，這比任何紓困都還要有幫助。」

詮鑫策劃製作有限公司總經理黃弘濬表示，舉凡製作公司、藝人經紀、影像處理、LED燈光、音響等，並不像航空觀光業那樣受到關注，但受到的損失不會輸航空觀光業，「盼望政府能扮演領頭羊，帶動辦線上直播演唱會活動，現場不會有人潮聚集，但仍有活動現場，讓大家有工作做，這能真正幫助產業，否則光靠補助很有限，提供復工的機會，比任何紓困都還要有實際幫助。」

(中時 )