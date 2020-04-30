宏達電（HTC）健康醫療事業部DeepQ團隊對抗新冠肺炎疫情再推新利器，以虛擬實境（VR）技術成立「COVID-19 VR醫學模擬訓練中心」（COVID-19 VR Medical Simulation Center），提供從新冠肺炎篩檢到隔離臨床照護訓練，讓醫學生在安全放心的環境下學習，超前部署擴增醫事照護能量。

DeepQ表示，除了持續與衛福部及疾管署合作AI對話機器人「疾管家」及「疫止神通」科技防疫之外，近日更與台北慈濟醫院及台灣急重症模擬醫學會合作成立「COVID-19 VR醫學模擬訓練中心」，提出最新對抗新冠肺炎疫情的創新科技應用，藉由虛擬實境技術模擬新冠肺炎篩檢到隔離臨床照護訓練，這套訓練平台（SimX VR）也可以針對臨床教師需求，客製不同疾病醫學模擬教案，運用於臨床技能訓練中心。

面對全球嚴峻的新冠肺炎疫情，醫院除了呼吸器及醫療防護裝備短缺之外，醫事人員對於新冠肺炎的照護人力也呈現告急狀況，各國全力避免醫療體系崩潰。如何在不暴露潛在感染風險的環境，快速培養更多醫事人員可以支援第一線的人員照護新冠肺炎病人成為重大的挑戰。

這套SimX COVID-19 VR臨床照護訓練應是由世界著名的梅約醫學中心（Mayo Clinic）、史丹佛大學（Stanford University）及美國空軍等已經在使用的技術，用目前由DeepQ與台北慈濟醫院合作導入，將最新的虛擬實境技術應用在臨床訓練上。

台灣急重症模擬醫學會理事長同時為台北慈濟醫院急診部主任楊久滕醫師表示：「過去醫事人員只能透過影片及書本，自己想像COVID-19病人的情況及相對應臨床照護的流程，如果要在實際照護中累積經驗，需要暴露在被感染的風險之中，造成醫護人員的危險。而現在透過VR的臨床照護訓練應用，臨床教師可以客製化臨床照護流程，讓醫事人員互動學習，根據病人生理的反應及相關檢查報告的判讀，執行相關處置，讓照護更容易上手，降低感染風險又提升照護品質。」

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(中時電子報)