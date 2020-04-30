大陸媒體網紅《環球時報》總編輯胡錫進在微博發文指出，美國總統川普宣稱北京正在「竭盡所能」阻止他勝選連任，中國還被他當作轉移美國人對其抗疫無能所產生憤怒的最大噱頭，他把贏得選舉的全部希望都押在了中國身上，實在是太能裝了。

胡錫進在微博發文還指出，中國為支持美國抗疫提供了大量醫療物資，所以他才能夠對輿論吹噓，美國現在已經是「呼吸機之王」。

胡錫進表示，川普自己和他的團隊最清楚自己是如何瀆職了，以至於把美國抗疫搞得這麼爛。只有讓美國人往死了恨中國，才能夠讓他們忽視那個團隊的手上其實沾了很多美國病死者的鮮血。

他說，說，如果川普是真男人，就請把他競選連任的重要性放到保護美國人生命之下，去做一個在美國人危難關頭政治上的蝙蝠俠。川普之前說，美國的新冠疫情死亡人數有可能控制在6萬以內，但現在這個數字已經突破了，而且有再死幾萬美國人的巨大風險。作為總統，川普至少有能力拯救他們當中的某些人，讓美國死亡人數別突破10萬，如果他真有蝙蝠俠那樣的悲憫之心和為了民眾的利益願意犧牲自己一些東西的話。

最怕的是，胡錫進認為，這位美國總統沒有這個意願，他寧願用多死一些美國人來換自己的勝選連任，他和他的競爭對手一起欺騙美國人民，用競賽誰對中國更狠來搞暈選民，讓他們以為中國是導致美國大量感染和死亡之妖。

胡錫進最後問一句：無論他們誰當選下任總統，面對那麼多死亡者的靈魂，睡在白宮裡，他們不怕嗎？

(中時電子報)