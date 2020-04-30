總統選舉投票前，韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋開記者會，指控新文化基金會領取政府資源，培養網軍反串假韓粉。新文化基金會提告求償百萬、登報道歉，台北地院今開庭，委任律師承認領政府補助，也有辦研習營、請網路顧問公司經營臉書，但彼此之間並無關聯。

王淺秋1月6日開記者會，指控駐日代表謝長廷成立的新文化基金會，在臉書粉絲團發布「假扮韓粉教戰守則」，質疑新文化基金會每年領取政府補助約119萬，舉辦研習營洗腦學生，教他們反串做網軍。新文化基金會認為名譽受損，提告求償100萬元損失、刊登道歉啟示。

北院今開庭，王淺秋的律師葉慶元表示，記者會揭露的資料，來源都是新文化基金會自己的粉絲團，如果新文化基金會認為貼文與他們無關，應負舉證責任。

新文化基金會的律師則說，基金會確實有申請公部門補助，是合法取得，也有舉辦研習營，但粉絲團貼文是由網路顧問公司發布，與研習營無關，發布與時事相關的貼文，是經營社群平台提升能見度的常見方式之一。

他強調，貼文並無提及新文化基金會開課教導撰寫假韓粉文章，王淺秋明知貼文與研習營無關，為了挽救韓國瑜選情，仍利用記者會發布不實言論，未盡查證義務，具有真實惡意。

(中時 )