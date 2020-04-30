母親節即將到來，不過受到疫情影響，減少民眾出外用餐意願，但業者不被疫情打垮，高雄多家飯店預訂狀況只有5、6成，雖然預期屆時訂位狀況或許能到8、9成，但訂位速度較往年慢了許多。因應消費型態改變，今年飯店業者推出外帶、客房用餐、多元促銷等活動，盼為業績注入活水。

【高雄福華大飯店】

在4／30~5／30期間推出「歡慶母親節」活動，M3樓珍珠坊及六樓江南春推出「馨愛媽咪桌宴」，道地廣式（珍珠坊）及滬式（江南春）料理，每席NT＄5,888＋10％元起（6人量），專屬獨立包廂每席NT＄12,000＋10％元（10人量）。Smile One精緻涮涮鍋也推出四人套餐提供小家庭能有不同的慶祝選擇。另特別推出「客房用餐」服務，可享用價NT$12,000元的10人桌菜，還有獨立空間可以歡唱KTV、玩Switch或VR虛擬實境體感遊戲（以上三選一），全家一起用餐同樂，客房用餐專案每房NT$15,000元，每日限量二組，需事先預訂。

活動期間點用母親節合菜或包廂料理，還可以參加抽獎，豐富的獎項內容有價值二萬元的翡麗婚紗全家福 套組、Vivi Spa 機能舒壓療程及純植護手霜、餐飲優惠券等。

【高雄國賓大飯店】

自4月21日起推出專屬於媽咪的「美顏養生外帶套餐」(六人份)，共有6,800元與12,000元兩種方案，嚴選多種高營養價值食材，打造出兼具養生與極致美味的菜色。此外，國賓麵包房推出造型與口味皆應景的「香草莓果」母親節蛋糕，六吋售價990元，5月3日前預購再享9折優惠。

【高雄福容大飯店】

首度推出母親節外帶、外送合菜，高雄福容飯店推出中式桌菜6,520＋10％元／6人、9,520＋10％元／10人，贈特調果汁，享福卡會員於4／30前預訂，再贈送手工壽桃或豬腳一份，兩天前預訂提供免費外送及免服務費。

【高雄翰品酒店】

高雄翰品酒店第一次推出可供外帶的母親節合菜，外帶餐點一組六人份優惠價4990元，包括翰品燒烤拼、金華砂鍋雞、味增燒龍虎斑、羊肚菌醬烹大蝦、蠔汁芥蘭菜、閏年添福豬腳麵線、198葡式蛋塔(6個)。三樓港都茶樓於5月8日至5月10日推出六人份桌菜，每席6位含茶資感恩價只要3980元加一成服務費。另與用餐同行母親拍照打卡標記飯店官方粉絲團，贈送芋頭珍珠露甜湯一碗 。

【高雄英迪格酒店】

於5月1日~3日，及8日至10日期間前來歡慶母親節的賓客，只要支付自助餐費用788＋10％元用餐，酒店就會加贈每人一份主餐香煎豬里肌佐羅勒醬。除了這樣還不夠，金牛及雙子座的饕客快看過來，五月底前廣約親友四人以上用餐，「當日壽星的你餐費由我們招待」。

【比歐緻居】眺吧餐酒館

特於5／9(六)及5／10(日)兩天，推出「滿馨感謝」母親節四人套餐，每套4,680元＋10％，5／4(一)之前訂位享早鳥9折優惠，活動期間單筆滿額8,888元，免費住宿券送給您！整個5月凡姓名中有「康、乃、馨、芬、芳」五個指定字者，用餐還能獲得「精選香氛小組」一份。另5月同步推出「閨蜜同遊」品午茶住房專案，5／31前雙人同行一泊二食43折起，專案贈英式經典下午茶三層架。

【和逸飯店．高雄中山館】

30層樓的高空餐廳Cozzi THE Roof，於5／9(六)-5／10(日)特別推出母親節特別菜單，提供Prime美國頂級肋眼牛排1250元＋10％、美國特級菲力牛排搭澳洲明蝦980元＋10％、炭烤美式戰斧豬排880元＋10％、中式炭香炖羊肋排780元＋10％、油封香草黑鮭魚襯花枝佐法式燉蔬菜680元＋10％等5款精緻海陸主餐。活動期間消費滿千可獲得抽獎券，隔月抽出餐券和舒適套房雙人住宿券等多項好禮。

【高雄晶英國際行館】

Ukai-tei Kaohsiung日籍雙主廚領軍獻上全新季節菜單，鐵板燒推出《特選和牛菜單》，價格自 NT$4,300 起，和牛份量由標準的80公克增加到 120 公克。套餐中的另一亮點，則是主廚在鐵板檯上精采演繹的《鮮魚芋鱗燒》，另也將防疫期間主動降低可預約座席數，創造安然舒適的美好距離。母親節當周（5月4日至5月10日）更推出用餐免服務費禮遇。

【義大皇家酒店】

則由曾獲得「FHA新加坡國際廚藝競賽」巧克力工藝金牌的主廚林政陞操刀，特別設計兩款能溫暖又討好媽媽的蛋糕。其中「甜心媽咪」為草莓香草起士蛋糕，8吋每顆850元、「時尚媽咪」6吋每顆650元，4月27日開放預購，5月10日前購買6吋時尚媽咪搭配水果起士蛋糕或經典黑森林任一款，合購優惠1000元。

(中時 )