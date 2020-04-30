108年公司治理評鑑 僅16％上市公司「接班」得分 17:522020/04/30 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所於第六屆（108年）公司治理評鑑，第一次要求上市公司公布接班計劃，但結果只有16％的公司得分（1分），即僅有144家公司回答接班計劃並且得分。 上市公司接班問題，一直是資本市場中大家關注的焦點，對於哪些公司有得分，證交所表示無法公布，請投資人自行上各公司年報找答案。 (工商 ) #接班 #得分 #公司治理評鑑 #證交所 #計劃 也許您會感興趣 推薦閱讀 三發地產 續列變更交易方法 04:102020/04/28 證券．權證 《證交所》5家上市公司法說 5月接力登場 08:182020/04/28 財經 證交所：ETF淨值觸及0或負數 立即下市 17:302020/04/28 財經 逐筆交易上路後 台股成交值攀升 17:122020/04/28 財經 證交所 擬配2.7元股利 04:102020/04/29 證券．權證 紐約證交所下周開放舊金山選擇權交易大廳 10:322020/04/29 財經 證交所提醒注意原油期貨ETF投資風險 17:242020/04/29 財經 華爾街「愛因斯坦」自曝：中鏢燒到快死了 19:552020/04/29 國際 留意原油期貨ETF高溢價風險 04:102020/04/30 證券．權證 大立光公司治理評鑑108年晉升至第3級 17:302020/04/30 財經 財經熱門新聞 不靠川普喬！油價逆天暴彈 曝3大關鍵 - 財經 【理財達人2】8年級生遇股災 狂押這2檔暴賺千萬 - 財經 糗！退撫基金大虧逾600億 代操業者佔7成責任 - 財經 驚爆台積電大客戶劈腿？竟是死敵曝大招 - 財經 華爾街空頭：經濟大蕭條來臨 美股驚洩35％崩跌空間 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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