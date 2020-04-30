證交所於第六屆（108年）公司治理評鑑，第一次要求上市公司公布接班計劃，但結果只有16％的公司得分（1分），即僅有144家公司回答接班計劃並且得分。

上市公司接班問題，一直是資本市場中大家關注的焦點，對於哪些公司有得分，證交所表示無法公布，請投資人自行上各公司年報找答案。

(工商 )