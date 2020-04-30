近年來積極在數位創新領域衝刺的凱基銀行，日前因應組織調整將數位金融組織整合至個人金融總處之下，也傳出原創新科技金融處資深副總周郭傑、個金暨財富管理處副總劉熾原陸續離職，且分別轉戰台北富邦銀行與王道銀行，未來將在數位金融領域持續發展長才。

凱基銀行30日證實兩位副總因個人生涯規劃考量已於日前離職，也表示有鑑於數位創新必須融入帶動銀行的未來發展，因此日前進行組織調整，將數位金融組織整合至個人金融總處下，原周郭傑副總一職將由由原資訊處副總張皇裕副接任，希望藉由其資訊科技專才，可與個金業務之緊密結合，實踐凱基銀行的數位金融發展策略；至於個金總處財富管理處處長新任人選安排須經5月份董事會核議，始得對外公告。

據了解，前凱基銀行創新科技金融處資深副總周郭傑已於30日至北富銀報到，未來可能擔任數位金融總處要職，正式職稱尚未對外公布；至於凱基銀前個金暨財富管理處副總劉熾原，則接任王道銀行個金執行長職務。

(工商 )