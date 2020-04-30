李玖哲（Nicky）近來因疫情幾乎都待在日本家中鮮少外出，他趁這段日子在家中健身、汲取音樂創作靈感，更下廚擔任「煮夫」，一展廚藝且扛下家中外出補貨的重責大任，種種「寵妻」行徑被身旁朋友們笑稱是「寵妻魔人」！然而，他卻時常因日文不好而出糗，導致買了很多用不到的東西回家，讓老婆相馬茜在感動之餘同時感到好氣又好笑，也偷偷在一旁用照片紀錄下Nicky的居家生活，互動甜蜜。

對比前些日子因為作品、演唱會忙碌得不可開交，Nicky表示這陣子他學會安排自己難得空閑的時間，除了在家每日的健身及創作，這波疫情反倒也讓他增加了不少與老婆相處的機會。十分「疼妻」的Nicky，因為擔心家人外出會有接觸病毒的危機，擔綱起家中外出採買的重責大任，每天外出口罩、帽子等全副武裝，因擔心搭電梯會增加風險，他每天提著大包小包爬10幾層樓梯，甚至因為憂心年紀已長的岳父、岳母外出接觸人群會有危險，他一大早就替他們到超市買菜，並將買好的菜放在岳父、母家門前，非常貼心。

日文不好的Nicky常因語言不小心鬧笑話，常常買了一堆用不到的東西回家，原來Nicky只要看到路邊有人開始排隊限購清潔或民生用品，他便不由分說地加入隊伍，尤其對「%數」特別敏感，曾經買過「99%純水濕紙巾」、「99.99%除菌廁所清潔劑」等，興高采烈帶回家後卻讓老婆好氣又好笑。

李玖哲近來多待在日本陪伴老婆。（由你娛樂提供）

李玖哲近來多待在日本陪伴老婆。（由你娛樂提供）

(中時 )