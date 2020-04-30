屏縣消防局出動無人機於人潮熱點進行防疫宣導。(林和生攝)

因應即將到來的五一連假，屏東縣政府考量清明假期人潮聚集的情況，決定出動無人機至縣內熱門景點，進行防疫宣導，30日先至民族夜市、黃昏市場等地試飛，民眾見狀都直呼驚奇。

屏縣府消防局預計在連假期間至前往墾丁大街、屏東夜市、東港夜市等熱門景點，以無人機廣播方式，提醒民眾配戴口罩、保持社交距離，一起做好防疫工作，但首日試飛，民眾除了覺得新奇，多數人皆反應聽不太清楚宣導內容，消防局也承諾將修正改進。

(中時 )