因應五一連假 屏縣出動無人機至人潮熱點防疫宣導 17:512020/04/30 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏縣消防局因應五一連假，事先於人潮熱點進行防疫宣導。(林和生攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏縣消防局出動無人機於人潮熱點進行防疫宣導。(林和生攝) 因應即將到來的五一連假，屏東縣政府考量清明假期人潮聚集的情況，決定出動無人機至縣內熱門景點，進行防疫宣導，30日先至民族夜市、黃昏市場等地試飛，民眾見狀都直呼驚奇。 屏縣府消防局預計在連假期間至前往墾丁大街、屏東夜市、東港夜市等熱門景點，以無人機廣播方式，提醒民眾配戴口罩、保持社交距離，一起做好防疫工作，但首日試飛，民眾除了覺得新奇，多數人皆反應聽不太清楚宣導內容，消防局也承諾將修正改進。 (中時 ) #無人機 #夜市 #防疫 #宣導 #民眾 #新冠肺炎 #人潮熱點 #無人機 #民族夜市 #墾丁大街 也許您會感興趣 推薦閱讀 高巿長罷免投票 高規格防疫 04:102020/04/26 地方新聞 中市建設局7公園走動式宣導防疫 民眾按讚 13:522020/04/26 生活 陸國務院聯防控：武漢新冠「清零」不等於全部出院 17:082020/04/27 兩岸 哥倫比亞採訪台灣防疫 中信銀入鏡 04:102020/04/28 金融．稅務 農業科技化 花蓮開辦AI無人機智慧農業專班 11:262020/04/28 生活 莫瑞曝可能染疫 覺網球最晚回歸正常 14:282020/04/28 體育 案192也出院了！ 他們都感謝彰化醫護 15:172020/04/28 生活 新冠肺炎》美國確診人數破100萬 佔全球1／3！川普確保肉品供應不中斷 03:282020/04/29 國際 白宮發行新冠肺炎紀念幣？誤會一場 16:512020/04/30 國際 金寶電子推防疫產品 以科技智慧增援防疫最前線 17:312020/04/30 財經 生活熱門新聞 準「黃蜂颱風」各國模擬路徑曝光 氣象局：下周變天 - 生活 不敢罵練台生？張雅琴被轟軟掉 宅神一看雙標4霸氣開酸了 - 生活 打臉金正恩死訊 金與正推特秀合照 - 生活 金正恩沒死 美媒爆：腦出血失去語言能力 由叔叔胞妹掌權 - 生活 替北韓洗錢掌握消息 金正恩驚傳腦死 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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