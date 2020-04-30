翻拍臉書

殺死鐵路警察的凶手因思覺失調症獲判無罪，司法院在臉書貼文並引用嘉義地院判決解釋，但網友氣炸留言痛罵，司法院貼文短短1小時近百則留言，反問如果是自己親人法官還會這樣判嗎？殺人只要被強制就醫就好嗎？

司法院臉書除了解釋法官為何判無罪外，還說除了判無罪外可對殺警被告強制就醫，要求凶手必須要進入一定的處所接受監護，所以跟一般自由刑一樣，他的人身自由其實將會遭到剝奪，而且最長可能長達5 年。

司法院解釋，強制就醫的目的一方面是剝奪他的自由，希望避免有精神障礙的被告未來再對社會造成危害，但另一方面透過治療的方式，希望能讓被告在監護就醫期間，獲得妥善治療，改善他辨識、控制自身行為的能力，使被告未來能夠重返社會。

但網友根本不接受這樣司法院這樣的解釋，有人留言「只要成為精神病就能殺人了、這些人當醫生的證照是買來的嗎」「妄想有人要害他，所以行為無罪？」「精神障礙患者，殺人無罪的保護傘？」

網友表示，司法代表的是公平正義不是犯人的保護傘，如果殺了人都可以獲判無罪，要人民怎麼信任司法？以及去尊重司法人員或是警務人員，一旦人民不信任司法 司法形同虛設 那些在工作崗位上兢兢業業的司法人員情何以堪。

(中時 )