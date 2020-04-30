美國國家貿易委員會主任彼得·納瓦羅近期指控大陸向美國提供「假冒偽劣」病毒檢測試劑盒以及「牟取暴利」等，大陸外交部發言人華春瑩29日在推特上列出多項事實和數據，對彼得·納瓦羅進行回擊。

據《參考消息網》報導，華春瑩29日轉發外媒相關報導截圖，並列出3個問題：「是著名的『羅恩·瓦拉』（Ron Vara）說的嗎？假檢測試劑盒？囤積個人防護裝備？」

據了解，羅恩·瓦拉是彼得·納瓦羅在其著作中編造的虛構人物。大陸外交部發言人耿爽就忿忿不平地指出，彼得·納瓦羅在自己的多部書中引用一個所謂的專業人士「羅恩·瓦拉」的言論來批評攻擊大陸，但後來自己公開承認這個人物完全是他虛構出來的。

華春瑩接著在推文中表示，大陸與美國食品和藥物管理局（FDA）有著良好的合作，以確保出口物資符合美方的品質標準。華春瑩還列舉出一連串有關陸方向美方提供防疫物資的數據，「從3月1日到4月24日，大陸已向美方提供了將近35億片口罩、3億副手套以及5800多台呼吸器。」

(旺報 )