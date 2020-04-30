高市觀光局公務誤餐向本市旅館訂購，以實際行動挺飯店。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市14家旅館業者參與推出百元外帶商業便當。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

新冠肺炎疫情重創觀光及飯店業，高市觀光局旅館住房率2、3月只有32％、16％，與去年同期比較各下降3成、5成，住房率重挫。觀光局為幫助業者度過難關，協調14家飯店推出百元便當，除鼓勵市府員工踴躍訂購外，並提供各局處防疫期間所需之公務誤餐，並鼓勵民間企業可向高市旅館訂購，以實際行動挺飯店。

觀光局長邱俊龍表示，觀光局發起百元便當挺飯店行動，鼓勵市府各局處開會時訂購，已有14家旅館業者參與，包括福容大飯店、麗尊酒店、高雄福華大飯店、高雄華園大飯店、寒軒國際大飯店、城市商旅真愛館、城市商旅德立莊博愛館、Hotel dua、巨蛋旅店、喜迎旅店、義大天悅飯店、翰品酒店、九福大飯店、H2O水京棧等14家旅館推出百元外帶商業便當。

每家便當各有特色，質量並重，都是出自飯店主廚的烹調，觀光局彙整各家菜色，提供民眾選擇各家飯店的特色便當，大飽口福。

另外，聯合旅宿公協會推出有別於防疫旅館的「親善旅館」，讓返台國人在家放心隔離，家人以優惠的價格入住親善旅館，高市計有80幾家旅宿業者加入親善旅館行列，最低只要1,000元就能入住，觀光局並加碼補助入住親善旅館民眾，以1戶1天補助500元，住宿14天補助上限7,000元，減輕入住民眾負擔。

邱俊龍同時表示，面對來勢凶凶的新冠肺炎疫情，觀光產業受到很大的衝擊，觀光局聯合旅宿公協會及業者一致齊心防疫，會全力協助業者，作大家堅強的後盾，一起渡過這次的難關。

更多本市旅宿業100元便當詳細資訊，可上高雄旅遊網（https：／／khh.travel／News.aspx？a=5＆l=1＆p=1）查詢。

(中時 )