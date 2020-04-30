HTC（宏達電)旗下健康醫療事業部DeepQ團隊，除了持續與衛福部及疾管署合作AI對話機器人「疾管家」及「疫止神通」，運用科技防疫，近日更與台北慈濟醫院及台灣急重症模擬醫學會合作對抗新冠肺炎(COVID-19)，成立「COVID-19 VR醫學模擬訓練中心」（COVID-19 VR Medical Simulation Center），從新冠肺炎篩檢到隔離臨床照護訓練運用虛擬實境(VR)技術，讓醫學生在安全放心的環境下學習，超前部署擴增醫事照護能量。未來也可透過SimX VR訓練平台針對臨床教師需求，客製不同疾病醫學模擬教案，運用於臨床技能訓練中心（OSCE Center）。

面對全球嚴峻的新冠肺炎疫情，醫院除了呼吸器及醫療防護裝備短缺之外，醫事人員對於新冠肺炎的照護人力也呈現告急狀況。為避免醫療體系崩潰，更快速的在不暴露潛在感染風險的環境下，快速培養更多醫事人員可以支援第一線的人員照護新冠肺炎病人，成為當前重大挑戰。

台北慈濟醫院與DeepQ團隊合作導入已在世界頂尖醫院梅約醫學中心（Mayo Clinic）、史丹佛大學（Stanford University）及美國空軍等使用的SimX COVID-19 VR臨床照護訓練應用，SimX開發團隊為美國頂尖醫院專家醫師團隊所組成，而SimX創辦人Ryan Ribeira亦為史丹佛大學醫院急診醫師及醫學模擬訓練臨床教師，與DeepQ團隊合作將最新的虛擬實境技術應用在臨床訓練上。

SimX 虛擬實境COVID-19隔離病房臨床照護訓練。(HTC DeepQ提供／黃慧雯台北傳真)

醫學生戴上HTC VIVE Pro （VR頭戴式顯示器）後，即可置身在虛擬新冠肺炎篩檢站及隔離病房內，訓練採檢及照護新冠肺炎虛擬病人，在臨床教師的指導下，學習正確臨床照護流程。從醫事人員如何穿戴個人防護裝備（PPE，Personal Protective Equipment）確保個人安全，如何正確進行採檢，及隔離病房照護內包含抽血報告、生命徵象、醫學影像判別及呼吸器等臨床照護，臨床教師也可以遠端改變模擬病人的情況，給予學員即時的情境互動。SimX臨床情境系統更能讓臨床教師根據訓練目標，快速客製化虛擬病人臨床情境及相關判讀，讓學員有效學習，系統也會產出使用者的學習成效評估，與臨床教師共同回饋討論，增進臨床診斷思維。

台灣急重症模擬醫學會理事長同時為台北慈濟醫院急診部主任楊久滕醫師表示：「過去醫事人員只能透過影片及書本，自己想像COVID-19病人的情況及相對應臨床照護的流程，如果要在實際照護中累積經驗，需要暴露在被感染的風險之中，造成醫護人員的危險。而現在透過VR的臨床照護訓練應用，臨床教師可以客製化臨床照護流程，讓醫事人員互動學習，根據病人生理的反應及相關檢查報告的判讀，執行相關處置，讓COVID-19照護更容易上手，降低感染風險又提升照護品質。」

DeepQ總經理張智威 (史丹佛大學電腦科學系客座教授）更回應：「DeepQ團隊會持續以AI、VR及醫療區塊鏈創新科技協助全球對抗疫情，除了將AI對話機器人及AI自然語言處理平臺T-BERT落實在民眾的健康照護之外，VR也會協助全球的醫事人員一同對抗疫情，降低暴露感染源的風險，讓醫事人員安心學習，並快速累積照護經驗，擴增照護能量。」

台北慈濟醫院醫學模擬中心主任陳玉龍醫師分享：「近幾年來，VR應用在醫學模擬訓練有著多元的發展，從外科技術、團隊合作、臨床邏輯的訓練到大量傷患的處置等各方面，都能看到VR對於醫學模擬教育訓練的幫助及相較於傳統教授方式帶來更好的學習效果。由於VR給學習帶來的沉浸感及遊戲化，可以增加學習者的學習動機、空間重現的概念及達成情境化的學習空間，非常適合用做新技術或流程的學習。針對此次COVID-19照護所帶來的一些新的流程及技術，借由VR的幫助，相信一定能帶來更有效率的學習效果，讓第一線照顧的醫療人員能夠在短時間內盡快上手，投入照護病人的行列。」

DeepQ除了與台北慈濟醫院開發預立醫療決定VR教學訓練之外，也與台灣急重症模擬醫學會共同合作，針對台灣臨床訓練的需求，結合VR及醫學模擬教育，編撰COVID-19 VR醫學模擬訓練教學指引，期待能將成果發表於國際期刊中，將成功教學經驗分享給全球的臨床教師，嘉惠於更多在第一線抗疫的醫事人員。

(科技)