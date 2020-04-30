頭份佛光山宏法社送贈600分佛誕餐給頭份為恭醫院。〔為恭醫院提供／謝明俊苗栗傳真〕

佛光山宏法社為清寒學童發起「ｉ眼護眼」活動，助學童解決視力不良困境，利用30日是農曆4月初8佛陀誕生日，特別送贈眼鏡給清寒學童，另外，宏法社也為頭份為恭醫院前線防疫人員在疫期辛苦付出，特別贈送600份佛誕餐給為恭醫院醫護人員作為感謝。

頭份佛光山宏法社為30日正是農曆佛陀誕生日，特別舉辦多項活動，來響應佛陀慈悲為眾生的宏願，除了「ｉ眼護眼助偏鄉學童活動」，並在宏法社內設有浴佛池開放信眾來寺浴佛慶佛誕。

宏法社在30日也結合「蔬食Ａ計劃」，廣邀民眾參與連署響應，並提供免費早、中、晚三餐，期望藉由「浴佛淨心、慈心素食」以實際環保與心保行動，與市民共慶佛誕。宏法社並落實星雲大師推動的三好運動「說好話、做好事、存好心」，以其三好為主軸，喚起大家對環保與心保的重視，讓世界更美好。

為感謝頭份為恭醫院前線醫護人員於防疫期間肩負重擔，盡心盡力守護市民健康，宏法社特送贈六百份佛誕餐為前線醫護人員加油打氣。院方表示，面對疫情嚴峻非常時期，第一線的醫護人員忙著防疫工作，常因此錯過用餐時間吃冷便當，全院不僅醫護人員在第一線作戰，醫事與行政人員也全體動員，在大門口輪流排班支援防疫作業，為民眾的健康把關。

宏法社特別感謝全體醫護人員，藉由一份佛誕餐蘊涵著佛菩薩的加被，更承載了佛光人對前線醫線的衷心感謝，「寶島台灣，有您們真好」

(中時 )