豬蝶第一次相遇。(影片轉載自YouTube)

20200426中天新聞 遭指介入「豬、揚戀」 愷樂：向周揚青說對不起

羅志祥（小豬）與周揚青9年情斷，隨著女方一封公開分手信，令羅志祥渣男真面目全曝光，連旗下女藝人愷樂（蝴蝶姐姐）也捲入風波，公開向周揚青道歉的舉動，被外界解讀為默認與羅志祥不正當男女關係！然而拜YouTube神奇演算法所賜，羅志祥與蝴蝶姐姐第一次在《娛樂百分百》中相遇的影片又再次瘋傳，網友看完也對愷樂更加心疼幾分。

愷樂2008年以兒童台蝴蝶姐姐的身分，參加《娛樂百分百》范瑋琪歌唱大賽，用甜甜地娃娃音演唱范瑋琪《那些花兒》，加分題是她需要把主持人羅志祥、小鬼黃鴻升當小朋友訪問。

只見小鬼先問：「那你可以當我女朋友嗎？」愷樂一秒回絕：「不行。因為我太多人追了，你要排隊。」接著換羅志祥問：「我要追妳！」想不到愷樂立刻甜笑說：「好！」

隨著豬揚分手撕破臉，這部影片也再次瘋傳，不少網友看完也對愷樂更添幾分心疼，「小豬那一句我要追你 愷樂沒有一秒思考 就馬上回了好 當初多麼單純的喜歡 如今怎麼會如此不堪...」、「蝴蝶當初帶著單純的心唱著這首歌 沒有過多的技巧 甜甜的聲音 對比現在她遇到的不堪 讓人聽得有點想落淚」、「好可愛。人生如若初見。明明姻緣就在身邊。小豬非要兜出去找。然後 又落到今天這個地步」。

(中時電子報)