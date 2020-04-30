台啤隊長蔣淯安上半場就火力全開。(鄭任南攝)

多虧台灣抗疫有成，第17季超級籃球聯賽(SBL)30日關門進行總冠軍賽最終戰，台啤上半場就展現強大火力，一度擴大領先到39分，簡直是在上半場就宣告冠軍到手，台啤終場117比78輕取裕隆，4勝3敗搶下第17季總冠軍，也是隊史第5冠。

台啤開賽就展現旺盛氣勢，靠著蔣淯安、巴克利各拿4分，打出10比3開局攻勢，也迫使裕隆很快喊出暫停，一回來呂政儒就投進三分球止血，可是台啤接下來繼續展開穩定攻勢，更擴大領先到兩位數，打完首節，台啤32比16領先。

來到次節，台啤擺明不給裕隆機會了，一開始又是一波7比0小高潮，轉眼擴大領先差距到23分，接下來王皓吉、黃聰翰各進1顆三分球，比數形成69比30的誇張局面，就算裕隆再喊暫停，也沒法改變上半場打完落後35分的現實。

儘管都已落後如此多的分數，裕隆下半場仍未放棄，持續使用布拉在籃下強攻，更提前製造台啤大洋將塞瑟夫吞下第4犯，只好提前退場休息，可惜裕隆還是沒有辦法縮小落後差距到30分以內，裕隆前役贏球功臣郭昭男更提前5犯畢業。

打完前3節，台啤94比60大幅領先，幾乎宣告冠軍到手，裕隆仍在末節一開始，把「男模」呂政儒放上場努力追分，直到打到最後7分34秒，裕隆執行教練李啟億才把所有板凳球員換上，等同就此宣告放棄，畢竟這種落後差距早已無解。

(中時 )