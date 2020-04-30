新冠肺炎疫情席捲全球，許多企業紛紛透過降薪、無薪假或是暫緩徵才方式渡小月，面對前景未明的經濟環境，七年級生李惠娟表示：「選對工作最重要！」

自問：能不能靠自己在台北市買房？

回想當初，家裡兄弟姐妹們幾乎都從事軍公教工作，為滿足父母的期許，她連續兩年報考公務員，但她打從心裡知道，她追求的是有成就感的工作。後來她進入建材公司擔任行銷企劃，長期接觸客戶們新裝潢的房子，她萌生一個念頭：「能不能靠自己在台北市買間房子？」

現實是殘酷的，李惠娟實際計算過月薪及年終後，赫然發現「買房子」這個夢想是那麼地遙不可及，當時的她連存自備款都有困難。某一天當她看到永慶房屋的徵才廣告寫著「前九個月保障每月五萬元」的福利，她知道這讓她不用擔心轉職時會入不敷出，而這份工作有機會讓她離夢想更近，因此她決心向老闆提出辭呈，投入她的「百萬年薪買屋計劃」。

媽媽從抗拒變成忠實粉絲

李惠娟的媽媽一開始聽到她轉行房仲，其實相當憂慮，但聽到永慶房屋提供前九個月每月五萬元的保障，不用擔心收入不穩定，再加上學長姊一對一「師徒制」指導，不僅排除女生從事房仲工作的風險，還能快速累積經驗與專案，尤其李惠娟在加入永慶後的第三個月就有案件成交，從第一年到現在，年年都是超過百萬年薪，並成功在台北市買到理想好屋，媽媽也從原先的抗拒變成忠實粉絲，三不五時就會轉貼她臉書上的成交貼文，向親友們炫耀女兒的成就非凡。

看到女兒的好成績，李惠娟的父母感到欣慰與驕傲。

彈性工作八小時 工作、生活都充實

在朋友眼裡，她是不折不扣的專業房產顧問，每年年薪皆超過百萬，你以為她是用「高工時」換來「高報酬」? 連上她的IG，答案不言而喻，看著她一張張四處踩點打卡、運動及潛水照，讓身旁的朋友都超級羨慕。

「彈性工作八小時」讓李惠娟安排時間考取潛水證照，投入美麗海洋的懷抱。

永慶房屋打造「聰明工作、健康生活」的職場文化，將科技導入工作，隨時透過iPad、手機就能為客戶服務，工作效率加倍，不需要像其他傳統房仲，還在發傳單或當三明治人！李惠娟笑說：「運用科技工具，加上團隊分工，準時上下班、月薪突破十萬，根本不是問題。」

永慶房屋的經紀人多善用「彈性工作八小時」制度，安排時間運動或進修，李惠娟因為喜愛潛水，利用休假考取潛水執照，社群網站上一張張夢幻的潛水照讓身旁的朋友們超級羨慕。她也愛到處踩點，不論是網美最愛的IG打卡聖地或是在地排隊美食，她透過相機記錄下無數精彩瞬間。李惠娟笑說：「彈性工作八小時制度，讓我能彈性安排上班時間，我常選擇一般人的上班日出遊，不用擔心人擠人，現在防疫時期還能避開群聚風險。」

李惠娟表示：「像我加入永慶房屋完全不用擔心不景氣，只要願意用心投入，就能讓自己年年樂享百萬年薪。」加入永慶房屋八年來，李惠娟經手的總銷金額高達二十四億六千萬元，2019年更交出近一千一百萬的亮眼業績。

李惠娟自入行一年後，每年的年薪皆超過百萬。

選對工作！享受聰明工作、健康生活的人生

「因為永慶房屋，讓我實現擁有一個家的夢想，我也願意幫助更多人一起圓夢。」李惠娟用同理心服務每一位客戶，心思細膩的她甚至記得每一位曾互動過的客戶生日，不管是用電話或當面帶小禮物祝賀，貼心舉動讓她打造強大的人脈關係鏈。

她曾經碰過一個時常放同事鴿子的客戶，當她接下這個委託案時，也遇到同樣狀況。不過，她卻不生氣也不氣餒，反倒關心起客戶的狀況，原來客戶因工作關係，時常日夜顛倒，這次又感冒才會失約。李惠娟買了保健食品放在客戶家裡信箱，請他先以健康為重，這個舉動讓客戶備感窩心，兩人更成為好朋友，直到現在還常主動幫她介紹客戶。

目前全球受到疫情影響，許多產業受到衝擊，讓很多人對於工作與未來感到不安，但永慶房屋不僅逆勢成長持續展店更擴大徵才，有永慶作後盾讓李惠娟對未來充滿信心，她更鼓勵在找工作的朋友們，選對產業、挑對公司很重要，加入永慶房屋接受專業培訓，善用系統工具並用心服務客戶，就能跟她一樣享受聰明工作、健康生活的人生。

李惠娟從眼前收入看見未來人生，因此她決定轉換跑道爭取更好的報酬。

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(中時電子報)