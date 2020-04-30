前總政戰部主任王昇。（資料照片，黃子明攝）

陳文成之死究竟是不是情治單位幹的？竹聯幫大老柳茂川在新書《竹聯：我在江湖的回憶》中披露了一段秘辛，前總政戰部主任王昇當年曾脫口而出一句極為關鍵性的話：「林義雄、陳文成的事做得乾淨俐落，怎麼江南這件事他弄成這樣糟糕？」似乎暗示三案是同一人所為，而且與竹聯幫陳啟禮有關。

大是文化《竹聯：我在江湖的回憶》一書摘要如下：

當時新聞熱議的江南案，當然也是談論的話題，而王昇僅知啟禮與我是江南案的策劃與參與者，但不知曉江南案的遠因、近因，以及中途的變化與事後皆由我運作 。

賓主雙方談得十分融洽與投機。當下，王昇順口說了一句極為關鍵性的話：「林義雄、陳文成的事做得乾淨俐落，怎麼江南這件事他弄成這樣糟糕？」王是順口說出來，但我大吃一驚，難道林義雄滅門血案、陳文成命案與江南案是同一人所為？不然他怎麼會以完全不相關的台灣與美國兩件案子做比較？

王順口對我說出這麼機密的話，我認為還有一個因素，那就是王以為我一定知曉發生在台灣的這些血案。了解中和鄉（竹聯）內情的人都知道，自民國56年我第二次重整竹聯主持幫務以來，對內對外重要事情都是我與啟禮共同商量，經我同意後再付諸執行，可以說是兩人一起做出重要的決定。

啟禮為了自己的生存與利益而做了一些事情，這我當然知道，但去殺害一位無辜長者與三個稚齡的女孩，我認為啟禮絕對做不出來。

我分析發生血案的唯一可能性，就是「上面」有特別指示，受命人與執行人不得不照「上意」執行，而造成慘絕人寰的林義雄血案。其意圖就是恐嚇異議人士與反對者，在美麗島事件的軍事審判之前，營造一種恐怖氣氛。

這次重要的會面有許多證人，王昇雖已過世，但我本人、大明與他的同學空軍副武官都仍健在。啟禮自始至終都沒有和我講過林義雄血案與他有關。在江南案之前，我與啟禮之間是沒有祕密的。或許他不能告訴我，是因為他知道我不會同意他做這種傷天害理的事，而且我還會去阻止他，也更有可能是「上面」交代他，此事絕不能讓其他人知曉。

我沒有直接的證據證明這些血案都是啟禮做的，那麼當年下達這個命令的人是誰？我僅能把自己在與王昇的會面中，親耳聽到的事情據實告訴世人，由世人判斷誰才是血案的真正凶手，而陳啟禮等人只不過是當權者的一顆棋子。

(中時電子報)