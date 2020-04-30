新冠病毒擴散全球，源頭大陸在全體動員下，已控制住疫情，但近日卻又爆出，大陸出現一種新型的「甲殼類神秘病毒」，肆虐在沿海，已有11省出現病毒蹤跡。

根據日本《周刊郵報》報導，此種甲殼類神秘病毒目前定名為「十足目虹彩病毒1(decapod iridescent virus 1」，主要對養殖場的蝦子、螃蟹等甲殼類動物造成生命、死亡，傳染性極強，目前肆虐包括廣東在內的大陸沿海地區，已有11個縣市的養殖場發現此種病毒。

「十足目虹彩病毒1」在2013到2018年，短短5年讓大陸白蝦產量減少30萬噸，蝦子染病後，顏色會變得鮮紅，殼也變軟並沉入水中。雖此病毒目前沒發生傳染人類跡象，但依舊無法排除傳人可能性，目前尚無解方。

大陸《水產前沿》雜誌在本月12日也曾做出報導，指出根據過往資料，這個病毒在廣東、浙江、河北流行率高，有些蝦種感染後，死亡率高達80%，中國水產科學研究院黃海水產研究所博士邱亮也呼籲養殖戶，務必提高警覺。

(中時電子報)