羅志祥和周揚青分手後，女方一封分手信揭露羅志祥各種對愛情不忠的行為，有不少人相當好奇羅志祥平時工作忙碌，為何還有那麽多時間約P或是把妹；周揚青的分手信中說兩人半夜三四點講晚安，但一名百萬網紅公開自己私訊羅志祥的經驗，而羅志祥回覆訊息的時間點也讓眾人看傻。

馬來西亞一名擁有超過百萬訂閱的YouTuber「CodyHongTV」最新一期影片，內容是挑戰私訊一百位明星或名人的Instagram，想知道因疫情關係工作機會變少的狀況下，會有那些人回覆他們訊息；他們表示發訊息的名單中，包括周杰倫、羅志祥、Ella、炎亞綸、阿信等百名海內外名人。

Cody收到羅志祥回覆，時間點居然是半夜3點54分，讓他們驚呼「他四點還沒睡欸」。(圖/ 摘自YouTube影片)

Cody和女友彤彤分別傳訊息給50位名人，但彤彤一則回覆都沒有收到，而Cody居然收到YouTuber鍾明軒、阿信和羅志祥的回應，大家還注意到他是在半夜3點54分回說「謝謝你的支持，我們都一起加油」，讓他們不禁驚呼，「他到四點都還沒有睡欸」。

影片馬上引起網友熱議，「本集重點，羅志祥真的三四點都還沒睡覺」、「羅先生半夜不睡覺全世界都知道了」、「當我看到羅志祥3點多回覆你時我笑了」、「羅志祥有回覆我反而對他的觀感有好一點，經過這幾天的事件」；Cody也在底下澄清只是巧合，影片在上個星期近期拍攝的，不小心讓影片現在看來有點敏感。

(中時電子報)