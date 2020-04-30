桃園機場公司30日表示，感謝防疫車隊的付出，補貼車資更以「日清日結」方式配合排班計程車自律委員會作業，讓防疫車隊運將們可以更快速取得補助車資。

桃機公司表示，為配合旅客入境之防疫運輸需求，在交通部指示下成立防疫車隊，自3月4日開始至4月29日止，防疫車隊（含計程車、租賃車及巴士）共協助載運35,596名居家檢疫旅客前往指定地點，出勤高達31,401趟次，有效協助阻絕可能之疫情擴散，感謝防疫車隊每位駕駛們，為國門邊境防疫付出的辛勞及貢獻。

桃機公司說，依據統計，自車隊成立以來至4月30日已發放防疫駕駛車資補助款共計4,272萬元，其中計程車補助款已將近全數發放完成，巴士補助款發放比例則已超過7成，租賃車也已發放超過6成5，剩餘未發放部分只待駕駛及業者儘速整理並提供相關載運完成單據（旅客乘車單及收據），機場公司即可完成作業核實撥付。

桃機公司表示，防疫車隊駕駛雖於搭載旅客時已先行收取乘客車資，惟為執行防疫作業，車隊回程不可載運其他乘客，機場公司另有提供防疫車隊補助，而補貼經費依會計作業需憑相關乘車單據才可核發。

為加速撥款效率，桃機公司指出，除了日前先行墊付2,200萬元發放，也持續滾動精進簡化作業流程，加派人力採取單一窗口協助駕駛申請補助款領取，自27日起更以「日清日結」方式配合排班計程車自律委員會作業，協助計程車駕駛們可以最快速度領取到應有的車資補貼。

(工商 )