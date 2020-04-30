台灣疫情逐漸趨緩，為幫助更多微小型企業主順利度過疫情難關，瑞興銀行推出「小規模營業人簡易申貸」優惠利率1.79％方案，貸款期限最長可至5年。

瑞興銀行表示，專案第一階段（撥貸日至2021年3月27日）年利率為1％，且客戶於撥貸日起第一年寬限期僅需按月繳息，自2021年3月28日至客戶貸款到期日止，依該行優惠年利率1.79％計算，按月平均攤還本息。

同時為體諒企業主資金緊迫需求，力拼讓企業主最快能於申辦隔日收到週轉金款項最高50萬元，期能大幅減輕客戶於疫情期間的營業負擔。凡符合央行紓困方案申辦相關資格企業主或營業人，皆可於今年12月31日前至瑞興銀行各分行洽詢、辦理。

「小規模營業人」指在台灣有稅籍登記，且每月營業額低於20萬元之攤商與店家。瑞興銀行指出，央行推出的「小規模營業人簡易申貸」方案僅限商家申貸作為因疫情造成營運困難使用，每戶貸款額度最高50萬元，不論是否為瑞興銀行既有客戶，只要未曾申請過「央行因應疫情辦理中小企業貸款專案融通」的小規模營業人客戶，且符合相關資格與債信正常者皆可至瑞興銀行洽詢辦理。

另為支持政府紓困，齊心振興市場經濟，瑞興銀行也推出「小規模營業人簡易申貸」第二階段優惠利率1.79％，貸款期限最長可至5年。瑞興銀行說明，客戶可依自身需求設定還款期限，若順利於今年6月1日收到周轉金50萬元、貸款期間設定5年，利息計算方式為自2020年6月1日起至2021年3月27日年利率為1％，3月28日起至貸款到期日2025年6月1日利息則依該行優惠利率1.79％計算，於2021年6月1日的第一年寬限期間內，可僅按月繳付利息，最低每月417元起，並自2021年6月2日後依該行優惠利率1.79％按月平均攤還本息。

瑞興銀行強調，除央行「小規模營業人簡易申貸」紓困方案外，該行亦可協助辦理其他政府機關擬定紓困方案，凡符合各紓困方案申貸相關資格者，可於今年12月31日前至瑞興銀行各分行洽詢申辦事宜。

(工商 )