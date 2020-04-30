為了滿足夏季供電需求，台電持續擴增相關電廠與輸電線路，台電30日表示，通霄345kV超高壓輸電線路周四完工送電，若以今夏預估用電高峰3,791萬瓩來計算，相當於提升備轉容量率2.6%。

台電指出，通霄345kV超高壓線投入電網後，能提升100萬瓩供電能力，可使通霄電廠全力滿載發電，不僅強化供電穩定性，更提升電力系統調度彈性與緊急應變能力。台電預估，今年盛夏備轉容量率可望維持10%以上，亮出象徵「供電充裕」的綠燈。

(工商 )

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