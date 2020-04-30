今夏供電救火隊報到！台電通霄超高壓輸電線路完工送電 18:132020/04/30 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖／台電提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為了滿足夏季供電需求，台電持續擴增相關電廠與輸電線路，台電30日表示，通霄345kV超高壓輸電線路周四完工送電，若以今夏預估用電高峰3,791萬瓩來計算，相當於提升備轉容量率2.6%。 台電指出，通霄345kV超高壓線投入電網後，能提升100萬瓩供電能力，可使通霄電廠全力滿載發電，不僅強化供電穩定性，更提升電力系統調度彈性與緊急應變能力。台電預估，今年盛夏備轉容量率可望維持10%以上，亮出象徵「供電充裕」的綠燈。 (工商 ) #台電 #供電 #通霄 #超高壓 #輸電線路 也許您會感興趣 推薦閱讀 偏鄉考照到通霄 4／27起開始報名 15:122020/04/26 生活 企甲足球聯賽 超高挑射破門 盧安梅開二度 04:102020/04/27 運動天地 麥格理收購挪威Buheii風場 穩定供電至2038年 15:132020/04/27 財經 台北客遊通霄 轎車摔落神社前階梯 15:002020/04/29 社會 神社前一個轉彎 汽車直衝下樓梯 17:162020/04/29 社會 第20屆台電瓩設計獎 決選名單出爐 17:202020/04/29 新創意 生活熱門新聞 準「黃蜂颱風」各國模擬路徑曝光 氣象局：下周變天 - 生活 不敢罵練台生？張雅琴被轟軟掉 宅神一看雙標4霸氣開酸了 - 生活 打臉金正恩死訊 金與正推特秀合照 - 生活 金正恩沒死 美媒爆：腦出血失去語言能力 由叔叔胞妹掌權 - 生活 替北韓洗錢掌握消息 金正恩驚傳腦死 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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