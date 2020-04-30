李立群29日攜女兒李元元一起錄MOMOTV綜合台《大雲時堂》，父女在台首度同框。李立群第一次在螢光幕前談起對未來女婿的想像，李元元說父親認為只要真心相愛，「就算殺人犯、通緝犯也沒關係」，讓主持人李四端震驚不已，驚呼根本是「大愛」。

李四端問起李立群多年來兩岸三地往返跑，可有受過外界誘惑？李立群豪爽回應：「當然有啊，心不夠定的時候當然都會有，別說七年之癢，就是年年我都癢」。談起女兒當演員這件事，他說當女兒開始說自己要當演員時，已經是大學畢業2年後的事，父親只好在家裡開起「家教班」，找了好劇本幫她排練。李四端現場與李元元即興演一段戲，李立群毫不留情說：「四端完全沒進入角色，根本不是演戲，是在對話。」

李四端（右起）、李立群與李元元開心合影。（MOMOTV提供）

年近70的李立群，主持人問起會有宣告退休的時候嗎？李立群坦言，「我確實不想演戲了」，今年覺得電視劇演來演去都一樣，但仍渴望能遇到自己心中想演的戲，所以一直沒有打算宣告正式退休。

(中時 )