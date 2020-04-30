苗栗縣政府成立「苗栗P＋」在地職人品牌，透過職人帶領增進青年間交流學習，象徵苗栗職人精神發展。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府促進青年自我能力發展，培養跨域整合知能，今年打造在地職人品牌「苗栗P＋」，盼透過職人的帶領，增加青年間交流學習，作為地方創生的引路石。30日苗栗縣長徐耀昌發布品牌，並宣布百工職人創客工作坊開跑，將提供405人次受訓機會。

2017年百工職人創客工作坊成立以來，累計1121人參與，培植青年多元技能發展。縣府勞青處長彭德俊表示，今年工作坊安排客庄文化、服務思維及工藝美學3大主題，邀集縣內、外15位職能工藝師教學相長，將提供405人次的受訓機會，激發在地青年創新思維，並打造苗栗專屬職人精神品牌「苗栗P＋」，讓苗栗人為自己驕傲。

徐耀昌、立法委員徐志榮夫人王慧珍、縣議員鄭碧玉、余文忠、許櫻萍、徐筱菁、楊明燁以及苗栗縣職業總工會理事長彭秀敏、苗栗縣產業總工會理事長賴明政等人，為「苗栗P＋」揭開序幕，象徵苗栗職人的發展精神，作為地方創生的引路石。徐耀昌表示，苗栗青年投身在地文化特色發展的傳承與延續，學習老師傅對傳統技藝的堅持，年輕人也回饋創意與創新，相互激盪與交流，透過「老幹新枝、薪火相傳」概念，讓傳統文化風華再現。

勞青處說明，「109年度青年新創客百工職人創客工作坊計畫」相關課程資訊將可於於官方網站(https://miaolimaker.wordpress.com/)及「苗栗好青年-勞工及青年服務讚」粉絲專頁查詢，也可致電洽詢專案辦公室04-27020089林小姐。

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