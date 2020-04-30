北韓最高領導人金正恩神隱 健康引發高度關注

從韓戰1953年結束，1990年代北韓出現饑荒、北韓國父金日成1994年過世，甚至到金正日病逝，2011年交棒給才20多歲的金正恩。幾十年來，不斷有人認為，北韓可能瓦解，但平壤一次又一次證明，他們錯了。

如今盛傳金正恩病危，同樣的推測再出現也不令人意外。許多專家說，北韓會像以往一樣，渡過動盪期，萬一不能呢？

美聯社30日分析指出，萬一北韓大亂，美國，中國大陸和南韓可能會採取以下行動：

美國

萬一平壤瓦解，美韓據說將採取「作戰計畫5029」（OPLAN 5029），以確保邊境與核武安全。然而，麻省理工學院北韓核專家那蘭（Vipin Narang）指出，但最大的問題在於，什麼時候要啟動OPLAN，還有該靠什麼指標來做到這點？由於一國的維安行動，在其他國家的眼裡可能是「侵略計畫」，屆時可能會天下大亂。

而美國最擔心的，就是北韓核武被動用，被偷或或被變賣。美國戰略暨國際研究中心（CSIS）太平洋論壇總裁柯羅夫（Ralph Cossa）說，除了確保北韓核武安全外，美國與/或南韓介入北韓內鬥沒太大道理。

而美國萬一有所閃失，將付出慘重的代價，其中一個可能就是和南韓部隊協調行動，但大批解放軍也在邊境。

中國大陸

大陸提供了北韓主要的援助與外交支持，北京認為，這貧窮鄰國的政治穩定對自身安全舉足輕重。

(中時電子報)