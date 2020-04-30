藝術家姚瑞中的創作計畫「犬儒共和國」，以「寄生宿主中華民國」為概念，探討美、陸、台自冷戰以來複雜的國際關係，以及當前新冷戰態勢下國族認同的魂與體，他透過高速攝影機拍攝的影片，探索人類歷史命運的大事件，內容荒謬反諷，流露出具矛盾性的苦澀喜感。（黃世麒攝）

藝術家姚瑞中的創作計畫「犬儒共和國」，以「寄生宿主中華民國」為概念，探討美、陸、台自冷戰以來複雜的國際關係，以及當前新冷戰態勢下國族認同的魂與體，他透過高速攝影機拍攝的影片，探索人類歷史命運的大事件，內容荒謬反諷，流露出具矛盾性的苦澀喜感。（黃世麒攝）

藝術家姚瑞中的創作計畫「犬儒共和國」，以「寄生宿主中華民國」為概念，探討美、陸、台自冷戰以來複雜的國際關係，以及當前新冷戰態勢下國族認同的魂與體，他透過高速攝影機拍攝的影片，探索人類歷史命運的大事件，內容荒謬反諷，流露出具矛盾性的苦澀喜感。展場內也展示拍攝時所使用的道具，姚笑著說，這是給網美們拍照留念的地方。（黃世麒攝）

藝術家姚瑞中的創作計畫「犬儒共和國」，作為主展場的空總園區美援大樓是首度對外開放。姚瑞中特定保留斑駁油漆的天花板，做為「犬儒共和國駐中華民國大使館」所在地；姚瑞中表示，這個「廢墟化的大使館」也是對中華民國在臺灣的外交困境深沉隱喻。（黃世麒攝）

疫情期間不能出國旅遊？藝術家姚瑞中在空總打造虛擬「犬儒共和國」，不只有登機證、護照，「入境」後還能煞有其事進入「大使館」，踩著紅地毯跟國旗拍照！他以1969年到2001年間，影響美中台關係的歷史大事為主題，製作錄像藝術，更親身演出，不只「登月拔旗打高爾夫」，身上還綁鞭炮模擬自殺炸彈客，「這次展出，可以看到國家機器是怎麼在我們的身上落下痕跡。」

姚瑞中表示，「犬儒共和國」英文是「Republic of Cynic」，縮寫也是「R.O.C.」，系列錄像藝術自2008年發想，今年終於執行，諷刺國際政治、歷史事件。除了四部新的錄像作品，展出地點是舊空軍總部的「美援大樓」和「中正堂」，尚未整修完、保有廢墟歷史感的美援大樓，首度對外公開，在展覽中化身犬儒共和國大使館，中正堂裡展示姚瑞中自空軍服役時收集的文物資料、創作手稿，有如檔案館，牆上還留著各式空軍標語，再現歷史現場。

姚瑞中表示，「這個同樣叫『R.O.C.』、依附在中華民國裡面的虛擬國度，不只嘲諷歷史，也希望讓大家想想，台灣這個不被世界認可的政治實體，卻是華人世界實力堅強、最自由、多元的國家，我們其實最有本錢可以思考，在20年、50年後的理想國家，會是什麼樣貌？」

展覽中四處可見讓人會心一笑的幽默嘲諷。例如犬儒共和國的國徽圖案是一正一反的人形，臀部相接，源自姚瑞中2003年作品《犬儒外史》，用英文「People to People, Government to Government」（人民對人民，政府對政府）諧音「屁股對屁股，肛門對肛門」。另一幅2001年作品《人下人》，兩人背對彎腰握手，手卻是從屁股伸出，用英文「War and Peace」（戰爭與和平）諧音「握而得屁屎」。

姚瑞中作品向來常以身體、行為、繪畫與影像藝術，探索歷史與政治的荒謬。他表示，大國強權有如魔鬼，表面握手言和，背地暗藏陰謀，一般人只好犬儒以對，當出一張嘴的酸民，「不過如今新冠肺炎這樣的大型災難來臨，也能看見許多披著民主外衣的國家，實際上不堪一擊。」

姚瑞中笑說，今年完成的錄像作品，難度很高。例如回應登月事件的作品《犬儒共和國：1969》，劇組在高雄月世界拍攝，他整晚穿著厚重太空衣跳來跳去，跳到鐵腿起汗疹；《犬儒共和國：1979》中，為了演繹中華民國與美國斷交後的民眾抗議，劇組找來健美先生演出，20秒內被砸500顆雞蛋，打到演員都瘀青。

《犬儒共和國：2001》中，姚瑞中更在身上綁上500發鞭炮，走進基隆要塞司令部廢墟，全數引爆，硝煙四起，指涉美國911事件。他透露，錄製時反覆爆炸、實驗了11次才終於成功，「幸好參加過鹽水蜂炮，還算習慣。」

「姚瑞中：犬儒共和國」將於5月1日至7月5日在空總臺灣當代文化實驗場美援大樓、中正堂展出，防疫措施及展覽細節詳見官方網站資料。

(中時 )