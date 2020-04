藝術家姚瑞中的創作計畫「犬儒共和國」,以「寄生宿主中華民國」為概念,探討美、陸、台自冷戰以來複雜的國際關係,以及當前新冷戰態勢下國族認同的魂與體,他透過高速攝影機拍攝的影片,探索人類歷史命運的大事件,內容荒謬反諷,流露出具矛盾性的苦澀喜感。(黃世麒攝)

藝術家姚瑞中的創作計畫「犬儒共和國」,作為主展場的空總園區美援大樓是首度對外開放。姚瑞中特定保留斑駁油漆的天花板,做為「犬儒共和國駐中華民國大使館」所在地;姚瑞中表示,這個「廢墟化的大使館」也是對中華民國在臺灣的外交困境深沉隱喻。(黃世麒攝)

疫情期間不能出國旅遊?藝術家姚瑞中在空總打造虛擬「犬儒共和國」,不只有登機證、護照,「入境」後還能煞有其事進入「大使館」,踩著紅地毯跟國旗拍照!他以1969年到2001年間,影響美中台關係的歷史大事為主題,製作錄像藝術,更親身演出,不只「登月拔旗打高爾夫」,身上還綁鞭炮模擬自殺炸彈客,「這次展出,可以看到國家機器是怎麼在我們的身上落下痕跡。」

姚瑞中表示,「犬儒共和國」英文是「Republic of Cynic」,縮寫也是「R.O.C.」,系列錄像藝術自2008年發想,今年終於執行,諷刺國際政治、歷史事件。除了四部新的錄像作品,展出地點是舊空軍總部的「美援大樓」和「中正堂」,尚未整修完、保有廢墟歷史感的美援大樓,首度對外公開,在展覽中化身犬儒共和國大使館,中正堂裡展示姚瑞中自空軍服役時收集的文物資料、創作手稿,有如檔案館,牆上還留著各式空軍標語,再現歷史現場。

姚瑞中表示,「這個同樣叫『R.O.C.』、依附在中華民國裡面的虛擬國度,不只嘲諷歷史,也希望讓大家想想,台灣這個不被世界認可的政治實體,卻是華人世界實力堅強、最自由、多元的國家,我們其實最有本錢可以思考,在20年、50年後的理想國家,會是什麼樣貌?」

展覽中四處可見讓人會心一笑的幽默嘲諷。例如犬儒共和國的國徽圖案是一正一反的人形,臀部相接,源自姚瑞中2003年作品《犬儒外史》,用英文「People to People, Government to Government」(人民對人民,政府對政府)諧音「屁股對屁股,肛門對肛門」。另一幅2001年作品《人下人》,兩人背對彎腰握手,手卻是從屁股伸出,用英文「War and Peace」(戰爭與和平)諧音「握而得屁屎」。

姚瑞中作品向來常以身體、行為、繪畫與影像藝術,探索歷史與政治的荒謬。他表示,大國強權有如魔鬼,表面握手言和,背地暗藏陰謀,一般人只好犬儒以對,當出一張嘴的酸民,「不過如今新冠肺炎這樣的大型災難來臨,也能看見許多披著民主外衣的國家,實際上不堪一擊。」

姚瑞中笑說,今年完成的錄像作品,難度很高。例如回應登月事件的作品《犬儒共和國:1969》,劇組在高雄月世界拍攝,他整晚穿著厚重太空衣跳來跳去,跳到鐵腿起汗疹;《犬儒共和國:1979》中,為了演繹中華民國與美國斷交後的民眾抗議,劇組找來健美先生演出,20秒內被砸500顆雞蛋,打到演員都瘀青。

《犬儒共和國:2001》中,姚瑞中更在身上綁上500發鞭炮,走進基隆要塞司令部廢墟,全數引爆,硝煙四起,指涉美國911事件。他透露,錄製時反覆爆炸、實驗了11次才終於成功,「幸好參加過鹽水蜂炮,還算習慣。」

「姚瑞中:犬儒共和國」將於5月1日至7月5日在空總臺灣當代文化實驗場美援大樓、中正堂展出,防疫措施及展覽細節詳見官方網站資料。

