台北市體育局批評教育部體育署未告知亞運申辦截止日，體育署署長高俊雄今天在例行記者會作出回應，表示資訊溝通傳遞上有一些不是很精確的地方，體育署會再檢討並向北市府致意，但也點出國內目前體育場館在爭辦一級國際賽客觀條件不足的劣勢。

高俊雄透露，去年台北市政府和高雄市政府表達有意願申辦亞運，過完農曆年體育署召開評估會議，討論完的結論是目前主客觀環境跟條件尚未到位，特別是國內目前沒有可以容納6萬人的主場來開幕，當時做出現階段應優先在第二類的國際賽會為優先爭取申辦的結論，會議紀錄也送呈教育部獲同意。

高俊雄補充，奧運、亞運等國際賽，需要可以容納6萬人的場館進行開幕式，以國內現有場館來看，台北小巨蛋因為是室內場館，可容納人數固定（籃球賽或網球賽為1.5萬席），或許可容納4萬人、預留增設後可容納5.5萬人的高雄龍騰體育場有擴建空間，但各縣市尚未提出擴建計畫。

高俊雄並說，承辦國際賽確實可增加台灣能見度，但整個籌辦準備工作、要辦得好需要很多面向考量及執行，體育署也建議地方政府可以朝申辦二級運動賽事先努力，做出了經驗和口碑，更能增加往後爭取主辦更大型國際體育賽事的可能性。

(中時 )